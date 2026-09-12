Peringkat Pemain Real Madrid Usai Menang Tipis atas Inter Milan di Liga Champions

ig @realmadrid
JawaPos.com - Real Madrid membuka perjalanan mereka di Liga Champions 2026-27 dengan hasil positif setelah mengalahkan Inter Milan di Santiago Bernabeu.
Kylian Mbappe dan Federico Valverde menjadi pencetak gol Real Madrid dalam pertandingan tersebut. Namun, kemenangan ini tidak sepenuhnya menggambarkan performa dominan dari tim asuhan Jose Mourinho.
Inter mampu memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali membuat lini belakang Real Madrid kerepotan. Bahkan, Nerazzurri memiliki sejumlah peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol.
Beruntung bagi Madrid, Thibaut Courtois tampil gemilang di bawah mistar dan menjadi salah satu alasan utama mereka mampu mengamankan kemenangan.
Peringkat Pemain Real Madrid
Thibaut Courtois – 8,5/10
Courtois memang tidak terlalu sering mendapatkan ujian sepanjang musim ini, tetapi melawan Inter ia kembali menunjukkan mengapa dirinya begitu penting bagi Real Madrid.
Kiper asal Belgia itu menggagalkan peluang Inter untuk mencetak gol pembuka pada awal pertandingan. Setelah Madrid unggul, beberapa penyelamatan penting kembali dilakukannya untuk memastikan keunggulan timnya tetap bertahan hingga akhir.
Denzel Dumfries – 5,5/10
Dumfries kembali menghadapi kesulitan ketika harus menjalankan tugas defensif dalam sistem Real Madrid.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022