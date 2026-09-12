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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 12 September 2026 | 19.13 WIB

Peringkat Pemain Real Madrid Usai Menang Tipis atas Inter Milan di Liga Champions

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Real Madrid membuka perjalanan mereka di Liga Champions 2026-27 dengan hasil positif setelah mengalahkan Inter Milan di Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappe dan Federico Valverde menjadi pencetak gol Real Madrid dalam pertandingan tersebut. Namun, kemenangan ini tidak sepenuhnya menggambarkan performa dominan dari tim asuhan Jose Mourinho.

Inter mampu memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali membuat lini belakang Real Madrid kerepotan. Bahkan, Nerazzurri memiliki sejumlah peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol.

Beruntung bagi Madrid, Thibaut Courtois tampil gemilang di bawah mistar dan menjadi salah satu alasan utama mereka mampu mengamankan kemenangan.

Peringkat Pemain Real Madrid

Thibaut Courtois – 8,5/10

Courtois memang tidak terlalu sering mendapatkan ujian sepanjang musim ini, tetapi melawan Inter ia kembali menunjukkan mengapa dirinya begitu penting bagi Real Madrid.

Kiper asal Belgia itu menggagalkan peluang Inter untuk mencetak gol pembuka pada awal pertandingan. Setelah Madrid unggul, beberapa penyelamatan penting kembali dilakukannya untuk memastikan keunggulan timnya tetap bertahan hingga akhir.

Denzel Dumfries – 5,5/10

Dumfries kembali menghadapi kesulitan ketika harus menjalankan tugas defensif dalam sistem Real Madrid.

Editor: Hanny Suwindari
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