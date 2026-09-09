Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 9 September 2026 | 10.03 WIB

Percaya Diri! Kylian Mbappe Yakin Bisa Menang Ballon d'Or Tahun Ini

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Menjelang upacara Ballon d'Or 2026, perdebatan mengenai siapa yang paling layak membawa pulang penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola kembali memanas.

Nama Kylian Mbappe tentu berada di tengah perbincangan. Bintang Real Madrid tersebut kembali masuk dalam daftar kandidat setelah menjalani musim yang luar biasa secara individu. Meski belum memenangkan trofi besar di level klub, Mbappe memiliki sederet pencapaian personal yang membuatnya tetap percaya diri.

Di sisi lain, persaingan tidak akan mudah. Ada nama-nama seperti Rodri dan Lamine Yamal yang memiliki keunggulan berupa kesuksesan bersama Spanyol sekaligus prestasi di level klub. Namun, jika harus memilih sendiri siapa pemenangnya, Mbappe tidak akan ragu.

Mbappe Akan Memilih Dirinya Sendiri

Dalam sebuah wawancara dengan L'Equipe, Mbappe membuat pernyataan cukup berani mengenai peluangnya memenangkan Ballon d'Or. Ia bahkan secara terbuka mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah pilihan pertama.

“Saya akan memilih diri saya sendiri untuk memenangkan Ballon d'Or,” katanya dengan tegas.

Kurangnya keberhasilan Real Madrid di Liga Champions juga sempat dipertanyakan sebagai faktor yang bisa mengurangi peluang Mbappe.

Namun, pemain asal Prancis itu justru tetap optimistis.

“Tidak. Saya yakin bisa memenangkannya tahun ini, jadi saya tidak menjauhinya.”

Kepercayaan diri tersebut bukan tanpa alasan. Mbappe merasa penghargaan ini seharusnya lebih banyak mempertimbangkan kontribusi individu seorang pemain, bukan semata-mata jumlah trofi yang diraih.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kylian Mbappe Jadi Target Penculikan Geng Kriminal di Prancis, Otaknya Remaja 18 Tahun - Image
Sepak Bola

Kylian Mbappe Jadi Target Penculikan Geng Kriminal di Prancis, Otaknya Remaja 18 Tahun

Minggu, 6 September 2026 | 05.31 WIB

Prediksi Skor Real Betis vs Real Madrid di Liga Spanyol: Kans Los Blancos Curi 3 Poin di La Cartuja - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Real Betis vs Real Madrid di Liga Spanyol: Kans Los Blancos Curi 3 Poin di La Cartuja

Jumat, 4 September 2026 | 15.41 WIB

Kylian Mbappé Dilaporkan Masuk Daftar Target Dugaan Penculikan Kasus Kriminal di Prancis - Image
Sepak Bola

Kylian Mbappé Dilaporkan Masuk Daftar Target Dugaan Penculikan Kasus Kriminal di Prancis

Jumat, 4 September 2026 | 04.21 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore