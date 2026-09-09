Percaya Diri! Kylian Mbappe Yakin Bisa Menang Ballon d'Or Tahun Ini

JawaPos.com - Menjelang upacara Ballon d'Or 2026, perdebatan mengenai siapa yang paling layak membawa pulang penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola kembali memanas.

Nama Kylian Mbappe tentu berada di tengah perbincangan. Bintang Real Madrid tersebut kembali masuk dalam daftar kandidat setelah menjalani musim yang luar biasa secara individu. Meski belum memenangkan trofi besar di level klub, Mbappe memiliki sederet pencapaian personal yang membuatnya tetap percaya diri.

Di sisi lain, persaingan tidak akan mudah. Ada nama-nama seperti Rodri dan Lamine Yamal yang memiliki keunggulan berupa kesuksesan bersama Spanyol sekaligus prestasi di level klub. Namun, jika harus memilih sendiri siapa pemenangnya, Mbappe tidak akan ragu.

Mbappe Akan Memilih Dirinya Sendiri

Dalam sebuah wawancara dengan L'Equipe, Mbappe membuat pernyataan cukup berani mengenai peluangnya memenangkan Ballon d'Or. Ia bahkan secara terbuka mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah pilihan pertama.

“Saya akan memilih diri saya sendiri untuk memenangkan Ballon d'Or,” katanya dengan tegas.

Kurangnya keberhasilan Real Madrid di Liga Champions juga sempat dipertanyakan sebagai faktor yang bisa mengurangi peluang Mbappe.

Namun, pemain asal Prancis itu justru tetap optimistis.

“Tidak. Saya yakin bisa memenangkannya tahun ini, jadi saya tidak menjauhinya.”