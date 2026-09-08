Giuseppe Bergomi Berharap Inter Milan Berani Menyerang Saat Lawan Real Madrid di Liga Champions

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JawaPos.com - Menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu bukan pekerjaan mudah. Namun, legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi justru meminta mantan klubnya tidak datang dengan mentalitas bertahan total.
Melansir Diario AS, menurut Bergomi, Inter harus berani mengambil risiko dan mencoba menguasai pertandingan jika ingin membawa pulang hasil positif dari markas Los Blancos.
Bergomi tentu memahami betul seperti apa atmosfer Bernabeu. Sepanjang kariernya sebagai pemain, ia menghadapi Real Madrid sebanyak 10 kali.
Bahkan, pertemuan pertamanya dengan raksasa Spanyol tersebut terjadi ketika usianya baru 17 tahun. Saat itu, ia menjalani debut di kompetisi Eropa dan merasakan langsung tekanan bermain di salah satu stadion paling ikonik di dunia.
Bernabeu Punya Aura yang Berbeda
Bergomi masih mengingat jelas pengalaman pertamanya bermain di Bernabeu pada 1981.
“Momen itu tak terlupakan. Itu adalah pertandingan Piala Eropa tahun 1981; kami kalah 2-0 dengan gol dari Juanito dan Santillana, dan saya masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua saat masih remaja.
“Saya benar-benar takjub bisa bermain untuk pertama kalinya di stadion yang begitu megah dan kaya akan sejarah seperti Bernabeu,” katanya kepada AS.
Puluhan tahun telah berlalu, tetapi kekaguman Bergomi terhadap kandang Real Madrid tidak berubah.
“Tentu saja. Bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai penonton.”
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