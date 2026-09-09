Jose Mourinho Dapat Hadiah Sprinkler, Real Madrid Bungkam Inter Milan di Liga Champions

Jose Mourinho mendapat hadiah sprinkler dari jurnalis Italia Tancredi Palmeri jelang laga Real Madrid melawan Inter Milan di Liga Champions. (Dok. @realmadrid)
JawaPos.com - Entrenador Real Madrid Jose Mourinho mendapat hadiah di tengah sesi konferensi pers jelang menantang Inter Milan di Estadio Santiago Bernabeu, Madrid.
Hadiah itu diberikan jurnalis senior Italia Tancredi Palmeri. Apa hadiahnya? Sprinkler atau alat untuk menyemprotkan air secara otomatis.
“Hampir mustahil memberikan hadiah ini kepada Mourinho. Tetapi, aku akan mencobanya,” ucap Palmeri seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport.
Kenapa sprinkler? Palmeri seolah mengingatkan Mourinho tentang salah satu momen monumental saat membawa Inter juara Liga Champions 2009–2010. Yakni setelah Inter menang agregat 3-2 atas FC Barcelona usai second leg semifinal di Camp Nou.
Saat itu, Mourinho merayakan kesuksesan bersama anak asuhnya di tengah guyuran sprinkler stadion.
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