Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Rabu, 9 September 2026 | 23.10 WIB

Jose Mourinho Dapat Hadiah Sprinkler, Real Madrid Bungkam Inter Milan di Liga Champions

Jose Mourinho mendapat hadiah sprinkler dari jurnalis Italia Tancredi Palmeri jelang laga Real Madrid melawan Inter Milan di Liga Champions. (Dok. @realmadrid) - Image

Jose Mourinho mendapat hadiah sprinkler dari jurnalis Italia Tancredi Palmeri jelang laga Real Madrid melawan Inter Milan di Liga Champions. (Dok. @realmadrid)

JawaPos.com - Entrenador Real Madrid Jose Mourinho mendapat hadiah di tengah sesi konferensi pers jelang menantang Inter Milan di Estadio Santiago Bernabeu, Madrid.

Hadiah itu diberikan jurnalis senior Italia Tancredi Palmeri. Apa hadiahnya? Sprinkler atau alat untuk menyemprotkan air secara otomatis.

“Hampir mustahil memberikan hadiah ini kepada Mourinho. Tetapi, aku akan mencobanya,” ucap Palmeri seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport.

Kenapa sprinkler? Palmeri seolah mengingatkan Mourinho tentang salah satu momen monumental saat membawa Inter juara Liga Champions 2009–2010. Yakni setelah Inter menang agregat 3-2 atas FC Barcelona usai second leg semifinal di Camp Nou.

Saat itu, Mourinho merayakan kesuksesan bersama anak asuhnya di tengah guyuran sprinkler stadion.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lautaro Martinez Sebut Inter Milan Seharusnya Lebih Tajam usai Kalah dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Lautaro Martinez Sebut Inter Milan Seharusnya Lebih Tajam usai Kalah dari Real Madrid

Rabu, 9 September 2026 | 23.09 WIB

Prediksi Lengkap Liverpool vs Atletico Madrid: Isak dan Gakpo Siap Beraksi Lebih Lama - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Lengkap Liverpool vs Atletico Madrid: Isak dan Gakpo Siap Beraksi Lebih Lama

Rabu, 9 September 2026 | 23.08 WIB

Manchester City Hantam Porto 2-0 di Liga Champions Berkat Ketajaman Erling Haaland - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Hantam Porto 2-0 di Liga Champions Berkat Ketajaman Erling Haaland

Rabu, 9 September 2026 | 22.37 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore