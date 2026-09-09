Lautaro Martinez Sebut Inter Milan Seharusnya Lebih Tajam usai Kalah dari Real Madrid

JawaPos.com - Kapten dan penyerang Inter Milan Lautaro Martinez mengatakan timnya seharusnya lebih tajam seusai takluk 1-2 dari Real Madrid pada laga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (9/9) dini hari WIB.

"Kami perlu memperbaiki penyelesaian akhir. Seharusnya kami bisa tampil lebih baik," ujar Lautaro, dikutip dari laman Inter Milan dilansir dari Antara.

Situasi tersebut, dia melanjutkan, membuat frustrasi karena Inter harus pulang dengan tangan hampa. Satu-satunya gol Inter disumbangkan oleh Carlos Augusto (77').

Namun, Lautaro tetap memuji permainan Inter Milan yang menurutnya selevel dengan Real Madrid.

Performa tersebut, pria asal Argentina itu melanjutkan, memperlihatkan bahwa Inter Milan serius mengejar gelar juara Liga Champions.

"Kami bermain dengan level yang sangat tinggi dan karakter yang kuat, selayaknya tim papan atas," tutur Lautaro.

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Dua gol Real Madrid, dia menambahkan, terjadi karena kesalahan para pemain Inter Milan.

Gol pertama Madrid dibuat Kylian Mbappe (14'), dilanjutkan sumbangan Federico Valverde (23'). Mereka memanfaatkan kekeliruan umpan dari pemain-pemain Inter.