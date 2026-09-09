Lautaro Martinez Sebut Inter Milan Seharusnya Lebih Tajam usai Kalah dari Real Madrid

Penyerang dan kapten Inter Milan Lautaro Martinez. (Bein Sports)
JawaPos.com - Kapten dan penyerang Inter Milan Lautaro Martinez mengatakan timnya seharusnya lebih tajam seusai takluk 1-2 dari Real Madrid pada laga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (9/9) dini hari WIB.
"Kami perlu memperbaiki penyelesaian akhir. Seharusnya kami bisa tampil lebih baik," ujar Lautaro, dikutip dari laman Inter Milan dilansir dari Antara.
Situasi tersebut, dia melanjutkan, membuat frustrasi karena Inter harus pulang dengan tangan hampa. Satu-satunya gol Inter disumbangkan oleh Carlos Augusto (77').
Namun, Lautaro tetap memuji permainan Inter Milan yang menurutnya selevel dengan Real Madrid.
Performa tersebut, pria asal Argentina itu melanjutkan, memperlihatkan bahwa Inter Milan serius mengejar gelar juara Liga Champions.
"Kami bermain dengan level yang sangat tinggi dan karakter yang kuat, selayaknya tim papan atas," tutur Lautaro.
Dua gol Real Madrid, dia menambahkan, terjadi karena kesalahan para pemain Inter Milan.
Gol pertama Madrid dibuat Kylian Mbappe (14'), dilanjutkan sumbangan Federico Valverde (23'). Mereka memanfaatkan kekeliruan umpan dari pemain-pemain Inter.
Bagi Lautaro, hal tersebut mesti dievaluasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara