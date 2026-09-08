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Risma Azzah Fatin
Selasa, 8 September 2026 | 22.00 WIB

Luka Modric Menepis Isu Pensiun dan Yakin Masih Mampu Bersaing di Level Tertinggi

Luka Modric (Bein Sports) - Image

Luka Modric (Bein Sports)

JawaPos.com – Luka Modric menegaskan bahwa dirinya masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan pensiun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (7/9) Gelandang AC Milan yang genap berusia 41 tahun tersebut mengaku belum memiliki rencana untuk mengakhiri karier profesionalnya dalam waktu dekat.

Modric memilih untuk terus menikmati sepak bola selama kondisi fisiknya masih memungkinkan bersaing di level tertinggi.

Pemain asal Kroasia itu bergabung dengan AC Milan secara bebas transfer menjelang musim 2025/26 dan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2027.

Sejak bergabung dengan Rossoneri, Modric telah mencatatkan 39 penampilan dengan torehan dua gol dan tiga assist, sekaligus menunjukkan kontribusi penting di lini tengah.

Pada musim 2025, Modric juga menjadi pemain Milan dengan jumlah umpan terbanyak setelah mencatatkan 2.072 operan.

Modric mengakui bahwa akhir kariernya semakin dekat, tetapi ia tidak ingin menentukan batas waktu mengenai kapan akan pensiun.

Menurut Modric, sepak bola bukan sekadar pekerjaan, melainkan sesuatu yang telah dicintainya sejak mulai bermain pada usia enam tahun.

Selama masih merasa mampu tampil kompetitif dan memberikan kontribusi di lapangan, Modric menegaskan keinginannya untuk terus melanjutkan perjalanan profesionalnya.

Editor: Hanny Suwindari
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