Luka Modric Senang Kembali Bermain, AC Milan Imbang Lawan Inter 1-1

JawaPos.com - Luka Modric akhirnya kembali merumput setelah sempat absen pada laga uji coba sebelumnya. Gelandang Kroasia itu menilai AC Milan menunjukkan perkembangan positif menjelang bergulirnya musim baru.

Modric mengaku senang bisa kembali bermain saat AC Milan bermain imbang 1-1 melawan Inter Milan pada laga pramusim di Stadion Optus, Australia, Rabu (5/8).

Setelah sempat absen, gelandang asal Kroasia itu menilai Rossoneri terus berkembang dalam mempersiapkan musim 2026/2027.

Modric sebelumnya membela timnas Kroasia di Piala Dunia 2026. Seusai turnamen tersebut, ia melewatkan laga persahabatan melawan Celtic sebelum kembali merumput menghadapi Inter Milan.

Bagi Modric, penampilan melawan Inter menjadi langkah positif untuk kembali menemukan ritme permainan bersama AC Milan. Ia juga puas dengan performa tim sepanjang pertandingan.

"Senang rasanya bisa mendapatkan beberapa menit bermain. Saya merasa baik, saya pikir itu pertandingan yang bagus, dan saya harap para penggemar menikmatinya. Di lapangan kami melakukan banyak hal baik dan mudah-mudahan kami bisa terus berkembang," kata Luka Modric kepada Perth Now yang dikutip laman Sempre Milan, Kamis (6/8).

Gelandang berusia 40 tahun itu menilai rangkaian pramusim berjalan sesuai harapan. Menurutnya, para pemain masih menjalani proses adaptasi terhadap taktik baru yang diterapkan pelatih.

"Senang sekali berada di sini, ini kunjungan kedua kami ke Australia, pertama di Perth. Sejauh ini kami berjalan dengan baik; ada banyak ide baru, dan kami perlu beradaptasi sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan kami akan menjadi lebih baik," pungkas Luka Modric.

Performa Luka Modric Modric dimainkan pada babak kedua ketika AC Milan tertinggal dari Inter Milan. Kehadirannya membuat lini tengah Rossoneri tampil lebih dominan.