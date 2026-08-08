Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

JawaPos.com - Chelsea dan AC Milan sama-sama memboyong skuad terbaiknya dalam tur Asia di Indonesia 2026. The Blues membawa sejumlah nama besar seperti Cole Palmer, Estevao, hingga Joao Pedro, sedangkan Luka Modric hingga Rafael Leao menjadi bagian dari skuad Rossoneri.

Kurang dari satu bulan bergulirnya Premier League dan Serie A, kedua pelatih baik Xabi Alonso dan Ruben Amorim tentu ingin segera menemukan taktik terbaik. Selain itu, fisik para pemain diharapkan juga mencapai puncak terbaiknya setelah jeda kompetisi.

Bermain di Jakarta menjadi kesempatan bagi pemain Chelsea dan AC Milan untuk menunjukkan kesiapan dan meningkatkan performa mereka menyambut musim baru. Duel kedua tim di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, juga menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian tur pramusim masing-masing klub.

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Lantas, siapa saja pemain yang dibawa Chelsea dan AC Milan ke Indonesia untuk menghadapi pertandingan pramusim tersebut? Berikut daftar lengkap skuad kedua tim.

Skuad Chelsea ke Indonesia Kiper

Robert Sanchez

Mike Penders

Teddy Sharman-Lowe

Ted Curd

Gabriel Slonina

Bek

Marco Palestra

Tosin Adarabioyo

Levi Colwill

Jorrel Hato

Wesley Fofana

Aaron Anselmino

Reggie Watson

Mahdi Nicoll-Jazuli

Josh Acheampong

Tayo Subuloye

Calvin Diakite

Gelandang

Moises Caicedo

Dario Essugo

Romeo Lavia

Landon Emenalo

Penyerang/Winger

Pedro Neto

Liam Delap

Cole Palmer

Jamie Gittens

Nicolas Jackson

Danny Welbeck

João Pedro

Omari Kellyman

Estêvão Willian

Mykhailo Mudryk

Geovany Quenda

Dastan Satpayev

Reggie Walsh

Ryan Kavuma-McQueen