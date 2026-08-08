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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 17.44 WIB

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

Luka Modric (kanan) masuk ke dalam skuad AC Milan menghadapi Chelsea di Indonesia. (Instagram/@lukamodric10)

JawaPos.com - Chelsea dan AC Milan sama-sama memboyong skuad terbaiknya dalam tur Asia di Indonesia 2026. The Blues membawa sejumlah nama besar seperti Cole Palmer, Estevao, hingga Joao Pedro, sedangkan Luka Modric hingga Rafael Leao menjadi bagian dari skuad Rossoneri.

Kurang dari satu bulan bergulirnya Premier League dan Serie A, kedua pelatih baik Xabi Alonso dan Ruben Amorim tentu ingin segera menemukan taktik terbaik. Selain itu, fisik para pemain diharapkan juga mencapai puncak terbaiknya setelah jeda kompetisi.

Bermain di Jakarta menjadi kesempatan bagi pemain Chelsea dan AC Milan untuk menunjukkan kesiapan dan meningkatkan performa mereka menyambut musim baru. Duel kedua tim di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, juga menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian tur pramusim masing-masing klub.

Lantas, siapa saja pemain yang dibawa Chelsea dan AC Milan ke Indonesia untuk menghadapi pertandingan pramusim tersebut? Berikut daftar lengkap skuad kedua tim.

Skuad Chelsea ke Indonesia

Kiper

Robert Sanchez
Mike Penders
Teddy Sharman-Lowe
Ted Curd
Gabriel Slonina

Bek

Marco Palestra
Tosin Adarabioyo
Levi Colwill
Jorrel Hato
Wesley Fofana
Aaron Anselmino
Reggie Watson
Mahdi Nicoll-Jazuli
Josh Acheampong
Tayo Subuloye
Calvin Diakite

Gelandang

Moises Caicedo
Dario Essugo
Romeo Lavia
Landon Emenalo

Penyerang/Winger

Pedro Neto
Liam Delap
Cole Palmer
Jamie Gittens
Nicolas Jackson
Danny Welbeck
João Pedro
Omari Kellyman
Estêvão Willian
Mykhailo Mudryk
Geovany Quenda
Dastan Satpayev
Reggie Walsh
Ryan Kavuma-McQueen

Skuad AC Milan ke Indonesia

Kiper

Editor: Edi Yulianto
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