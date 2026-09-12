Prediksi Susunan Pemain Lazio vs AC Milan: Luka Modric dan Adrien Rabiot Jadi Kartu AS

Lazio menjamu AC Milan pada pekan keempat Liga Italia. Luka Modric dan Adrien Rabiot diprediksi kembali menjadi andalan Rossoneri di lini tengah. (Dok. AC Milan)
JawaPos.com — AC Milan bertamu ke markas Lazio pada pekan keempat Liga Italia. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Olimpico, Sabtu (12/9) pukul 23.00 WIB.
Pelatih AC Milan, Ruben Amorim, melihat Lazio sebagai tim yang agresif. Ia menilai tim tuan rumah sedang percaya diri setelah berhasil meraih tiga kemenangan beruntun.
"Lazio adalah tim yang intens. Mereka agresif dan memiliki identitas yang jelas. Mereka bermain dengan formasi empat bek dan tiga gelandang, dengan Frattesi dalam performa terbaik dan mampu memberikan dampak di sepertiga akhir lapangan," kata Ruben Amorim saat konferensi pers yang dikutip dari laman resmi AC Milan, Sabtu (12/9).
"Mereka akan merasa percaya diri setelah tiga kemenangan yang mereka raih sejak kekalahan mereka di Coppa Italia, tetapi kami siap menghadapi mereka. Gattuso adalah legenda klub ini dan dia mewakili contoh bahwa bakat bukanlah segalanya. Dia adalah simbol dan pengingat bahwa dengan semangat dan kerja keras, Anda dapat mengatasi momen-momen sulit," imbuh pelatih asal Portugal tersebut.
Amorim juga ditanya tentang pentingnya Luka Modric di lini tengah AC Milan. Meski tidak selalu bisa melakukan pressing, gelandang berusia 41 tahun tersebut dinilai sangat penting dalam penguasaan bola.
"Terkadang dia tidak bisa melakukan pressing di setiap situasi, tetapi dia tahu bagaimana mengontrol tempo permainan. Saat ini, dia membaca permainan lebih baik daripada siapa pun. Dengan dia, kita sedikit kehilangan dalam hal pressing, tetapi ketika kita menguasai bola, kita mampu mengontrol permainan," ujar Amorim.
"Terkadang Anda kehilangan sesuatu di satu area, tetapi Anda mendapatkan sesuatu di area lain. Luka memiliki dampak besar ketika dia menguasai bola, dan saya ingin tim mengontrol penguasaan bola," imbuh mantan pelatih Manchester United tersebut.
Sementara itu, Amorim menempatkan Adrien Rabiot sebagai gelandang serang. Menurutnya, pemain Timnas Prancis tersebut sangat berbahaya di kotak penalti.
"Rabiot lebih merupakan pemain box-to-box. Pemain yang bisa bermain di antara lini, tetapi dia sangat berbahaya di sekitar kotak penalti dan tahu cara mencetak gol. Loftus-Cheek kidal tetapi juga bisa memainkan peran itu; dia perlu tampil maksimal selama 90 menit penuh," pungkas Amorim.
Lazio dan AC Milan diprediksi menyiapkan pemain terbaiknya. Melansir Sports Mole, berikut prediksi susunan pemain kedua tim:
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022