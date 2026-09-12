Prediksi Susunan Pemain Lazio vs AC Milan: Luka Modric dan Adrien Rabiot Jadi Kartu AS

JawaPos.com — AC Milan bertamu ke markas Lazio pada pekan keempat Liga Italia. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Olimpico, Sabtu (12/9) pukul 23.00 WIB.

Ruben Amorim Andalkan Luka Modric dan Adrien Rabiot Pelatih AC Milan, Ruben Amorim, melihat Lazio sebagai tim yang agresif. Ia menilai tim tuan rumah sedang percaya diri setelah berhasil meraih tiga kemenangan beruntun.

"Lazio adalah tim yang intens. Mereka agresif dan memiliki identitas yang jelas. Mereka bermain dengan formasi empat bek dan tiga gelandang, dengan Frattesi dalam performa terbaik dan mampu memberikan dampak di sepertiga akhir lapangan," kata Ruben Amorim saat konferensi pers yang dikutip dari laman resmi AC Milan, Sabtu (12/9).

"Mereka akan merasa percaya diri setelah tiga kemenangan yang mereka raih sejak kekalahan mereka di Coppa Italia, tetapi kami siap menghadapi mereka. Gattuso adalah legenda klub ini dan dia mewakili contoh bahwa bakat bukanlah segalanya. Dia adalah simbol dan pengingat bahwa dengan semangat dan kerja keras, Anda dapat mengatasi momen-momen sulit," imbuh pelatih asal Portugal tersebut.

Amorim juga ditanya tentang pentingnya Luka Modric di lini tengah AC Milan. Meski tidak selalu bisa melakukan pressing, gelandang berusia 41 tahun tersebut dinilai sangat penting dalam penguasaan bola.

"Terkadang dia tidak bisa melakukan pressing di setiap situasi, tetapi dia tahu bagaimana mengontrol tempo permainan. Saat ini, dia membaca permainan lebih baik daripada siapa pun. Dengan dia, kita sedikit kehilangan dalam hal pressing, tetapi ketika kita menguasai bola, kita mampu mengontrol permainan," ujar Amorim.

"Terkadang Anda kehilangan sesuatu di satu area, tetapi Anda mendapatkan sesuatu di area lain. Luka memiliki dampak besar ketika dia menguasai bola, dan saya ingin tim mengontrol penguasaan bola," imbuh mantan pelatih Manchester United tersebut.

Sementara itu, Amorim menempatkan Adrien Rabiot sebagai gelandang serang. Menurutnya, pemain Timnas Prancis tersebut sangat berbahaya di kotak penalti.

"Rabiot lebih merupakan pemain box-to-box. Pemain yang bisa bermain di antara lini, tetapi dia sangat berbahaya di sekitar kotak penalti dan tahu cara mencetak gol. Loftus-Cheek kidal tetapi juga bisa memainkan peran itu; dia perlu tampil maksimal selama 90 menit penuh," pungkas Amorim.