Arsenal Berpeluang Tawarkan Kontrak Baru Berdurasi 3 Tahun kepada Mikel Arteta

JawaPos.com – Arsenal kini mengalihkan perhatian pada masa depan Mikel Arteta setelah aktivitas mereka di bursa transfer musim panas berakhir.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (7/9), Kontrak manajer asal Spanyol tersebut akan berakhir pada 2027 dan hingga kini belum terdapat kesepakatan baru mengenai perpanjangan masa baktinya di Emirates Stadium.

Arteta, yang menangani Arsenal sejak Desember 2019, menjadikan negosiasi kontrak sebagai salah satu agenda penting klub setelah skuad untuk musim ini telah terbentuk.

Pembicaraan mengenai masa depan Arteta sebenarnya telah berlangsung secara berkala sejak awal tahun, meskipun sang pelatih tidak menunjukkan keinginan untuk terburu-buru menyelesaikan kesepakatan.

Perpanjangan kontrak terakhir Arteta berdurasi tiga tahun sehingga terdapat kemungkinan Arsenal kembali menawarkan kesepakatan dengan durasi serupa.

Selama ini, Arteta lebih memilih memprioritaskan perkembangan tim dan kesuksesan Arsenal dibandingkan membahas situasi kontrak pribadinya.

Arsenal telah menunjukkan dukungan kepada Arteta melalui aktivitas perekrutan pemain pada musim panas untuk memperkuat skuad dalam mempertahankan gelar Premier League.

Meski sejumlah target utama gagal didatangkan, Arteta tetap terlibat dalam proses diskusi bersama direktur olahraga Andrea Berta untuk menentukan kebutuhan tim.