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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 11 September 2026 | 20.25 WIB

Mikel Arteta Puji Kontribusi Penting Martin Odegaard dalam Kemenangan Arsenal atas Napoli

Martin Odegaard / ig @arsenal - Image

Martin Odegaard / ig @arsenal

JawaPos.com - Mikel Arteta memberikan pujian khusus kepada Martin Ødegaard setelah sang kapten menjadi penentu kemenangan Arsenal atas Napoli. Golnya 15 menit sebelum pertandingan berakhir memastikan The Gunners membawa pulang kemenangan 1-0 dari laga pembuka Liga Champions.

Arsenal sebenarnya tampil dominan dan menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka sempat kesulitan membongkar pertahanan Napoli.

Di tengah kebuntuan tersebut, Ødegaard muncul sebagai pembeda. Dari tepi kotak penalti, gelandang asal Norwegia itu melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang sebelum masuk ke dalam gawang.

Ødegaard Kembali Jadi Penentu

Gol tersebut melanjutkan awal musim yang impresif bagi Ødegaard. Ia kini sudah mencetak empat gol dalam lima pertandingan musim ini, termasuk laga Community Shield.

Melansir ESPN, Arteta pun menilai kontribusi sang kapten semakin penting, terutama ketika pemain-pemain menyerang Arsenal dituntut menjadi penentu hasil pertandingan.

"Tentu saja Martin berkontribusi dengan gol-gol yang berdampak pada hasil pertandingan, yang merupakan hal yang kami inginkan dari para pemain menyerang kami, yaitu menjadi penentu dan tentu saja ia kembali membuktikannya hari ini," kata Arteta kepada TNT Sports.

Performa tersebut juga menjadi sinyal positif bagi Ødegaard setelah musim sebelumnya berjalan kurang ideal. Setelah mengangkat trofi Liga Primer pada Mei, ia menjalani musim yang terganggu cedera dan hanya mampu mencetak satu gol dalam 36 pertandingan di semua kompetisi.

Kini, Ødegaard terlihat kembali menemukan performa terbaiknya.

Terinspirasi Performa di Piala Dunia

Editor: Setyo Adi Nugroho
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