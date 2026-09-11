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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 11 September 2026 | 20.21 WIB

Gabriel Jesus Mengaku Dipaksa Berlatih Sendirian di Arsenal Sebelum Pindah ke Barcelona

Gabriel Jesus / ig @fcbarcelona - Image

Gabriel Jesus / ig @fcbarcelona

JawaPos.com - Gabriel Jesus akhirnya meninggalkan Arsenal dan memulai babak baru bersama Barcelona. Namun, sebelum kepindahannya ke klub Catalan terwujud, penyerang Brasil itu mengungkap pengalaman yang cukup mengejutkan selama berada di London Utara.

Jesus mengatakan dirinya sempat dipaksa berlatih sendirian oleh Arsenal pada musim panas ini ketika klub berusaha melepasnya pada bursa transfer.

Pemain internasional Brasil tersebut akhirnya bergabung dengan Barcelona pada hari terakhir jendela transfer. Kepindahan itu bernilai hingga €15 juta (£12,85 juta), dengan Jesus menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun.

Awalnya Jalani Pramusim seperti Biasa

Jesus menghabiskan empat tahun bersama Arsenal. Selama periode tersebut, ia mencetak 32 gol dalam 123 penampilan.

Musim lalu, perannya mulai berkurang. Jesus lebih sering menjadi pemain cadangan dan hanya tiga kali dipercaya sebagai starter di Liga Primer sepanjang kampanye Arsenal dalam perebutan gelar.

Meski begitu, ia masih mengikuti seluruh rangkaian pramusim Arsenal. Jesus bahkan tampil dalam empat pertandingan sebelum akhirnya harus menepi akibat cedera.

Melansir ESPN, ia mengaku sudah menyadari kemungkinan tidak mendapatkan banyak menit bermain, tetapi tidak pernah mendapat penjelasan langsung mengenai situasinya.

"Sejujurnya, saya berlatih, saya menjalani seluruh pramusim secara normal bersama Arsenal, dan saya sudah tahu bahwa, mungkin, saya tidak akan banyak bermain atau tidak akan memiliki banyak kesempatan. Tapi tidak ada yang memberi tahu saya apa pun," kata Jesus kepada SportyTV.

Situasi kemudian berubah secara tiba-tiba. Jesus mengaku mendapat instruksi untuk tidak lagi berlatih bersama tim utama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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