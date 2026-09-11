Banyak Peluang Terbuang, Mikel Arteta Marah pada Tiga Pemain Arsenal saat Lawan Napoli

Mikel Arteta / ig @arsenal
JawaPos.com - Arsenal memulai perjalanan mereka di Liga Champions musim ini dengan hasil sempurna. The Gunners mengalahkan Napoli 1-0 di Italia lewat gol Martin Ødegaard pada menit ke-75.
Hasil tersebut melanjutkan tren impresif Arsenal di kompetisi Eropa. Musim lalu, mereka berhasil memenangkan seluruh delapan pertandingan fase liga.
Namun, kemenangan atas Napoli sebenarnya bisa saja diraih dengan skor yang lebih meyakinkan. Arsenal tampil lebih dominan dan menciptakan banyak peluang, tetapi berkali-kali gagal memaksimalkannya.
Melansir Metro Sport, Arteta pun mengakui bahwa satu-satunya hal yang membuatnya kecewa adalah kegagalan Arsenal mengakhiri pertandingan lebih cepat.
Arteta Puas dengan Performa Arsenal
Secara keseluruhan, Arteta sangat puas dengan penampilan anak asuhnya. Menurutnya, skor 1-0 tidak menggambarkan dominasi Arsenal sepanjang pertandingan.
"Kami sepenuhnya pantas mendapatkan tiga poin," kata Arteta kepada TNT Sports setelah pertandingan.
"Performa mungkin tidak mencerminkan hasilnya, tim bermain luar biasa."
Ia menilai Arsenal mampu membongkar pertahanan Napoli berkali-kali, tetapi penyelesaian akhir menjadi masalah.
“Kami menunjukkan kualitas di banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka dan itu sangat disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.”
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