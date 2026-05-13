Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 16 Mei 2026 | 08.31 WIB

Arsenal Dipastikan Memakai Jersey Kandang saat Final Liga Champions Melawan Paris Saint-Germain

Skuad tim Arsenal (Instagram @leandrotrossard) - Image

Skuad tim Arsenal (Instagram @leandrotrossard)

JawaPos.com – Arsenal dipastikan akan mengenakan jersey kandang saat menghadapi Paris Saint-Germain pada final Liga Champions yang berlangsung di Budapest pada 30 Mei 2026.

Dilansir dari laman The Standard pada Kamis (14/5), Keputusan tersebut telah dikonfirmasi menjelang laga puncak kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Momen ini sekaligus menjadi sejarah baru bagi Arsenal karena untuk pertama kalinya mereka tampil di final Liga Champions dengan seragam kandang.

Kepastian itu muncul setelah muncul spekulasi mengenai kemungkinan perubahan warna seragam Arsenal. Sebagai tim tamu dalam pertandingan final, The Gunners sempat diperkirakan harus menggunakan seragam alternatif untuk menghindari bentrokan warna.

Namun, kombinasi warna seragam kandang Arsenal dan Paris Saint-Germain dinilai tetap memungkinkan kedua tim mengenakan atribut utama masing-masing.

Arsenal akan tampil dengan jersey merah khas klub, dipadukan dengan kaus kaki putih dan merah. Sementara itu, penjaga gawang Arsenal, David Raya, dijadwalkan menggunakan seragam kiper berwarna kuning.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain juga dipastikan tetap memakai jersey kandang mereka dalam upaya mempertahankan gelar juara.

Keputusan ini memiliki makna historis bagi Arsenal dalam perjalanan mereka di Liga Champions. Sebelumnya, satu-satunya final Liga Champions yang dimainkan Arsenal terjadi 20 tahun lalu saat menghadapi Barcelona di Paris.

Pada kesempatan tersebut, Arsenal mengenakan seragam tandang berwarna kuning karena status sebagai tim tamu dan adanya bentrokan warna dengan lawan.

Spekulasi mengenai seragam sempat meningkat apabila Bayern Munich lolos ke final. Arsenal disebut kemungkinan besar harus mengenakan seragam tandang biru jika menghadapi klub asal Jerman tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
PSG Menerapkan Latihan Ekstrem demi Membendung Skema Bola Mati Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

PSG Menerapkan Latihan Ekstrem demi Membendung Skema Bola Mati Arsenal

Kamis, 14 Mei 2026 | 23.29 WIB

Waduh! PSG Kehilangan Enam Pemain karena Cedera Jelang Kontra Arsenal di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Waduh! PSG Kehilangan Enam Pemain karena Cedera Jelang Kontra Arsenal di Final Liga Champions

Kamis, 14 Mei 2026 | 23.25 WIB

Prediksi Final Liga Champions 2026: Arsenal Punya Celah Besar untuk Tumbangkan PSG - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Final Liga Champions 2026: Arsenal Punya Celah Besar untuk Tumbangkan PSG

Rabu, 13 Mei 2026 | 18.22 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore