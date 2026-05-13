Arsenal Dipastikan Memakai Jersey Kandang saat Final Liga Champions Melawan Paris Saint-Germain

JawaPos.com – Arsenal dipastikan akan mengenakan jersey kandang saat menghadapi Paris Saint-Germain pada final Liga Champions yang berlangsung di Budapest pada 30 Mei 2026.

Dilansir dari laman The Standard pada Kamis (14/5), Keputusan tersebut telah dikonfirmasi menjelang laga puncak kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Momen ini sekaligus menjadi sejarah baru bagi Arsenal karena untuk pertama kalinya mereka tampil di final Liga Champions dengan seragam kandang.

Kepastian itu muncul setelah muncul spekulasi mengenai kemungkinan perubahan warna seragam Arsenal. Sebagai tim tamu dalam pertandingan final, The Gunners sempat diperkirakan harus menggunakan seragam alternatif untuk menghindari bentrokan warna.

Namun, kombinasi warna seragam kandang Arsenal dan Paris Saint-Germain dinilai tetap memungkinkan kedua tim mengenakan atribut utama masing-masing.

Arsenal akan tampil dengan jersey merah khas klub, dipadukan dengan kaus kaki putih dan merah. Sementara itu, penjaga gawang Arsenal, David Raya, dijadwalkan menggunakan seragam kiper berwarna kuning.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain juga dipastikan tetap memakai jersey kandang mereka dalam upaya mempertahankan gelar juara.

Keputusan ini memiliki makna historis bagi Arsenal dalam perjalanan mereka di Liga Champions. Sebelumnya, satu-satunya final Liga Champions yang dimainkan Arsenal terjadi 20 tahun lalu saat menghadapi Barcelona di Paris.

Pada kesempatan tersebut, Arsenal mengenakan seragam tandang berwarna kuning karena status sebagai tim tamu dan adanya bentrokan warna dengan lawan.