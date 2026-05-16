Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 16 Mei 2026 | 19.33 WIB

Tumbang dari Aston Villa, Joe Gomez Masih Yakin Liverpool Lolos ke Liga Champions

Bek Liverpool Joe Gomez. (Dok. Joe Gomez) - Image

Bek Liverpool Joe Gomez. (Dok. Joe Gomez)

JawaPos.com - Joe Gomez memberikan komentar setelah Liverpool kalah dari Aston Villa di Liga Inggris pekan ke-37. Laga yang berakhir dengan skor 2-4 tersebut dimainkan di Villa Park, Sabtu (16/5).

Banyak kesalahan dilakukan para pemain Liverpool pada laga kali ini yang membuat mereka kalah dari Aston Villa. Namun, Joe Gomez masih yakin bahwa timnya tetap bisa lolos ke Liga Champions musim depan.

”Ya, dalam banyak hal. Kami menyia-nyiakan kesempatan besar hari ini. Kami tahu itu. Ini merangkum tahun kami, di mana semuanya ada di tangan kami, tetapi ada kesalahan yang bisa dihindari di titik-titik penting pertandingan di mana kami bisa mendapatkan momentum,” kata Joe Gomez yang dikutip laman resmi Liverpool, Sabtu (16/5).

”Pada akhirnya, peluang lolos ke Liga Champions masih ada di tangan kami, tujuannya tetap sama. Kami hanya perlu menyelesaikan tugas minggu depan,” imbuh bek 28 tahun itu.

Menurut Joe Gomez, Liverpool memegang kendali permainan tapi kurang fokus. Sementara Aston Villa sangat baik dalam merencanakan permainan.

Persaingan menuju Liga Champions juga semakin ketat setelah poin Liverpool sangat tipis dengan Bournemouth dan Brighton. Untuk itu, laga melawan Brentford harus dimenangkan.

”Rasanya memang begitu, rasanya kami memegang kendali. Hanya saja, ini membuat frustrasi karena kurangnya konsentrasi. Sesuatu yang sudah kita ketahui: mereka hebat dalam permainan yang terencana. Mereka memiliki reputasi dalam melakukan rutinitas dan hal-hal di luar kebiasaan, dan kami tahu itu. Kami harus fokus,” ujar Joe Gomez.

”Margin di Premier League sangat tipis dan itu menambah (frustrasi). Sekarang sudah seperti ini, kita tidak bisa hanya duduk dan mengasihani diri sendiri, kita hanya harus menyelesaikan pekerjaan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan akhir pekan depan dan kita harus mengalahkan Brentford di kandang,” jelas pemain timnas Inggris tersebut.

Laga melawan Brentford akan dimainkan pada 24 Mei yang juga menjadi laga terakhir Liverpool di Liga Inggris. Gomez berharap bisa mengakhiri musim dengan baik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Peluang Liverpool Datangkan Anthony Gordon Terbuka usai Bayern Munich Batasi Nilai Transfer - Image
Sepak Bola

Peluang Liverpool Datangkan Anthony Gordon Terbuka usai Bayern Munich Batasi Nilai Transfer

Sabtu, 16 Mei 2026 | 12.47 WIB

Mohamed Salah Kembali Bermain untuk Liverpool saat Lawan Aston Villa - Image
Sepak Bola Dunia

Mohamed Salah Kembali Bermain untuk Liverpool saat Lawan Aston Villa

Jumat, 15 Mei 2026 | 23.59 WIB

Prediksi Aston Villa vs Liverpool 16 Mei 2026: Laga Hidup Mati Menuju Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Aston Villa vs Liverpool 16 Mei 2026: Laga Hidup Mati Menuju Liga Champions

Jumat, 15 Mei 2026 | 18.12 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore