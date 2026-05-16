Tumbang dari Aston Villa, Joe Gomez Masih Yakin Liverpool Lolos ke Liga Champions

JawaPos.com - Joe Gomez memberikan komentar setelah Liverpool kalah dari Aston Villa di Liga Inggris pekan ke-37. Laga yang berakhir dengan skor 2-4 tersebut dimainkan di Villa Park, Sabtu (16/5).

Banyak kesalahan dilakukan para pemain Liverpool pada laga kali ini yang membuat mereka kalah dari Aston Villa. Namun, Joe Gomez masih yakin bahwa timnya tetap bisa lolos ke Liga Champions musim depan.

”Ya, dalam banyak hal. Kami menyia-nyiakan kesempatan besar hari ini. Kami tahu itu. Ini merangkum tahun kami, di mana semuanya ada di tangan kami, tetapi ada kesalahan yang bisa dihindari di titik-titik penting pertandingan di mana kami bisa mendapatkan momentum,” kata Joe Gomez yang dikutip laman resmi Liverpool, Sabtu (16/5).

”Pada akhirnya, peluang lolos ke Liga Champions masih ada di tangan kami, tujuannya tetap sama. Kami hanya perlu menyelesaikan tugas minggu depan,” imbuh bek 28 tahun itu.

Menurut Joe Gomez, Liverpool memegang kendali permainan tapi kurang fokus. Sementara Aston Villa sangat baik dalam merencanakan permainan.

Persaingan menuju Liga Champions juga semakin ketat setelah poin Liverpool sangat tipis dengan Bournemouth dan Brighton. Untuk itu, laga melawan Brentford harus dimenangkan.

”Rasanya memang begitu, rasanya kami memegang kendali. Hanya saja, ini membuat frustrasi karena kurangnya konsentrasi. Sesuatu yang sudah kita ketahui: mereka hebat dalam permainan yang terencana. Mereka memiliki reputasi dalam melakukan rutinitas dan hal-hal di luar kebiasaan, dan kami tahu itu. Kami harus fokus,” ujar Joe Gomez.

”Margin di Premier League sangat tipis dan itu menambah (frustrasi). Sekarang sudah seperti ini, kita tidak bisa hanya duduk dan mengasihani diri sendiri, kita hanya harus menyelesaikan pekerjaan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan akhir pekan depan dan kita harus mengalahkan Brentford di kandang,” jelas pemain timnas Inggris tersebut.