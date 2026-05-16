Arne Slot Akui Liverpool dalam Bahaya Gagal ke Liga Champions Usai Dibantai Aston Villa

JawaPos.com - Arne Slot tidak menutupi rasa frustrasinya setelah Liverpool tumbang 4-2 dari Aston Villa dalam laga penting Premier League di Villa Park. Kekalahan tersebut membuat situasi The Reds dalam perebutan tiket Liga Champions semakin berbahaya.

Aston Villa kini berhasil menyalip Liverpool ke posisi empat besar, sementara Bournemouth dan Brighton masih berpeluang menggusur mereka jika hasil pekan terakhir tidak berjalan sesuai harapan. Melansir ESPN, bagi Slot, hasil ini terasa sangat menyakitkan.

”Ini merugikan karena kami membutuhkan kemenangan atau mungkin, mungkin, mungkin dua hasil imbang juga sudah cukup. Tapi sekarang kita tahu satu hal dengan pasti, kita butuh kemenangan minggu depan jika kita harus melakukannya sendiri,” kata Slot usai pertandingan.

Liverpool Kehilangan Momentum Setelah Tertinggal Slot mengakui ada beberapa momen di mana Liverpool sebenarnya masih punya peluang untuk mendapatkan hasil positif. Namun, semuanya berubah setelah Aston Villa mencetak gol kedua.

”Ada beberapa bagian dalam pertandingan di mana saya merasa hasilnya bisa berpihak kepada kami, tetapi saya pikir orang-orang terutama fokus pada periode setelah gol ke-2. Kami kehilangan momentum dan kebobolan dua gol lagi. Itu adalah periode tersulit dalam pertandingan,” terang Arne Slot.

Kekalahan ini menjadi pukulan besar karena Liverpool sebenarnya masih memegang kendali atas nasib mereka sendiri sebelum laga dimulai. Kini, mereka wajib mengalahkan Brentford di Anfield pada pekan terakhir jika tidak ingin bergantung pada hasil tim lain.

Slot Akui Bertanggung Jawab Slot juga mengakui bahwa sebagai pelatih, dirinya tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas buruknya performa tim musim ini.

”Hal ini membuat frustrasi karena sebagai manajer, Anda juga bertanggung jawab jika hal itu terjadi berulang kali, Anda dipekerjakan untuk mencoba mencegah hal itu terjadi di lain waktu,” tutur Arne Slot.