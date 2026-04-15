Bernardo Silva Ukir 4 Rekor Bersejarah Bersama Manchester City di Premier League

Bernardo Silva (Bein Sports)
JawaPos.com – Gelandang Bernardo Silva kembali mencatatkan pencapaian gemilang bersama Manchester City di Premier League.
Kontribusinya tidak hanya terlihat dari performa di lapangan, tetapi juga dari berbagai rekor yang berhasil ia torehkan.
Berikut 4 rekor penting yang menegaskan warisan Silva di klub dan liga Inggris, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/4).
1. Pemain Portugal dengan Penampilan Terbanyak di Premier League
Bernardo Silva resmi menjadi pemain asal Portugal dengan jumlah penampilan terbanyak di Premier League. Ia mencatatkan 297 pertandingan sepanjang kariernya di kompetisi tersebut.
Baca Juga:Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Dikabarkan akan Digelar di New York Pada Awal Juli 2026
Pencapaian ini membuatnya melampaui sejumlah nama besar seperti Cristiano Ronaldo. Rekor ini menegaskan konsistensi dan daya tahannya di level tertinggi sepak bola Inggris.
2. Melampaui Rekor Pemain Portugal Sebelumnya
Dalam pencapaian tersebut, Bernardo juga melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Luís Boa Morte. Ia berhasil mencatatkan jumlah penampilan yang lebih tinggi dibandingkan pendahulunya itu.
Selain itu, ia juga unggul dari pemain aktif seperti Bruno Fernandes. Hal ini menunjukkan posisinya sebagai salah satu pemain Portugal paling berpengaruh di liga.
3. Pemain Kunci dalam Era Kejayaan Manchester City
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja