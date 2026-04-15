Risma Azzah Fatin
15 April 2026, 22.59 WIB

Bernardo Silva Ukir 4 Rekor Bersejarah Bersama Manchester City di Premier League

Bernardo Silva (Bein Sports)

JawaPos.com – Gelandang Bernardo Silva kembali mencatatkan pencapaian gemilang bersama Manchester City di Premier League.

Kontribusinya tidak hanya terlihat dari performa di lapangan, tetapi juga dari berbagai rekor yang berhasil ia torehkan.

Berikut 4 rekor penting yang menegaskan warisan Silva di klub dan liga Inggris, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/4).

1.     Pemain Portugal dengan Penampilan Terbanyak di Premier League

Bernardo Silva resmi menjadi pemain asal Portugal dengan jumlah penampilan terbanyak di Premier League. Ia mencatatkan 297 pertandingan sepanjang kariernya di kompetisi tersebut.

Pencapaian ini membuatnya melampaui sejumlah nama besar seperti Cristiano Ronaldo. Rekor ini menegaskan konsistensi dan daya tahannya di level tertinggi sepak bola Inggris.

2.     Melampaui Rekor Pemain Portugal Sebelumnya

Dalam pencapaian tersebut, Bernardo juga melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Luís Boa Morte. Ia berhasil mencatatkan jumlah penampilan yang lebih tinggi dibandingkan pendahulunya itu.

Selain itu, ia juga unggul dari pemain aktif seperti Bruno Fernandes. Hal ini menunjukkan posisinya sebagai salah satu pemain Portugal paling berpengaruh di liga.

3.     Pemain Kunci dalam Era Kejayaan Manchester City

Editor: Hanny Suwindari
