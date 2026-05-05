Manchester City Susah Payah Imbangi Everton 3-3, Bernardo Silva Akui Frustrasi Cuma Bawa Pulang 1 Poin

Bernardo Silva (Bein Sports)
JawaPos.com - Kapten Manchester City Bernardo Silva menyebut satu poin dari hasil imbang 3-3 melawan Everton di Stadion Hill Dickinon, Selasa WIB, memberikan sedikit harapan untuk timnya yang sedang berpacu di jalur ketat persaingan juara musim ini dengan Arsenal.
Bernardo mengaku hasil imbang ini membuat frustrasi, namun ia melihat sisi positif bahwasanya satu poin ini mungkin akan sangat berarti untuk City ke depannya, dengan Liga Inggris yang menyisakan tiga pertandingan lagi.
“Dua babak yang berbeda. Babak pertama kami mengontrol pertandingan dengan cukup baik. Di babak kedua kami benar-benar kehilangan kendali, bahkan tertinggal 3-1," kata Bernardo, dikutip dari laman resmi City, Selasa.
“Untungnya kami masih bisa mencetak dua gol, yang memberi sedikit harapan, tapi jelas ini malam yang membuat frustrasi," tambah dia.
Kekalahan ini membuat gelar juara tak berada lagi di tangan City, karena mereka di posisi kedua dengan 71 poin, terpaut lima poin dari Arsenal yang memimpin klasemen.
Dengan satu pertandingan belum dimainkan, poin maksimal City jika memainkan 35 pertandingan, jumlah pertandingan yang sama Arsenal mainkan saat ini, adalah 74 poin, masih terpaut dua poin di bawah The Gunners.
Kendati demikian, kata Bernardo, semua masih bisa terjadi hingga pertandingan nanti, dengan dia memastikan The Citizens akan berjuang sampai akhir.
“Kami pasti akan terus berjuang sampai akhir, seperti yang selalu kami lakukan," kata pemain yang baru mencatatkan penampilan ke-300 bersama City di Liga Inggris itu.
Senada dengan Bernardo, Jeremy Doku yang mencetak dua gol di laga ini menegaskan masih banyak poin yang bisa diperebutkan hingga akhir musim, meski dalam saat yang sama ia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
