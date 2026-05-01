Juventus Bergerak Cepat! Spalletti Turun Tangan Bujuk Bernardo Silva ke Turin

Aksi Bernardo Silva bersama Manchester City. (Dok. Manchester City)
JawaPos.com–Juventus kembali membuat gebrakan di bursa transfer Eropa. Nama gelandang Manchester City Bernardo Silva kini masuk dalam daftar incaran utama Bianconeri untuk memperkuat lini tengah musim depan.
Menariknya, Dikutip dari gazzetta.it pelatih Juventus Luciano Spalletti disebut mengambil langkah langsung dalam proses pendekatan ini. Bukan hanya melalui perantara klub, Spalletti dikabarkan menghubungi Bernardo Silva secara pribadi lewat sambungan telepon untuk memperkenalkan proyek Juventus ke depannya.
Langkah ini dilakukan karena Juventus ingin bergerak cepat mengamankan pemain yang kontraknya bersama Manchester City akan habis pada 30 Juni mendatang. Situasi tersebut membuat Silva menjadi salah satu target panas di pasar transfer musim panas.
Dalam pembicaraan itu, Spalletti disebut menjelaskan peran penting yang bisa didapatkan Silva jika bergabung ke Turin. Juventus menilai pemain asal Portugal tersebut punya kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim, terutama dalam hal kreativitas dan pengalaman di level tertinggi.
Bernardo Silva bukan nama sembarangan. Sejak berseragam Manchester City, dia menjadi bagian penting dari kesuksesan klub dengan berbagai gelar juara, termasuk di kompetisi domestik maupun Eropa. Fleksibilitasnya di lini tengah membuat banyak klub besar tertarik.
Namun Juventus tidak sendirian dalam perburuan ini. Barcelona juga dikabarkan memantau situasi sang pemain, sementara beberapa klub dari Liga Amerika dan Arab Saudi siap menawarkan kontrak bernilai besar.
Meski begitu, Juventus percaya pendekatan personal Spalletti bisa menjadi faktor pembeda. Sang pelatih dianggap memiliki daya tarik tersendiri dalam meyakinkan pemain untuk bergabung dengan proyek jangka panjang di Turin.
Dari sisi finansial, Juventus disebut siap memberikan tawaran gaji sekitar 7 juta euro per musim ditambah bonus. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Bernardo Silva, yang kini mulai mempertimbangkan opsi terbaik untuk kelanjutan karirnya.
Jika transfer ini terwujud, Juventus akan mendapatkan tambahan besar dalam hal kualitas dan pengalaman. Tapi untuk saat ini, semua masih dalam tahap pendekatan awal yang bisa berkembang dalam beberapa pekan ke depan.
