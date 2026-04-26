M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 26 April 2026 | 18.33 WIB

Bernardo Silva Siap Tinggalkan Manchester City, Barcelona Tertarik Tampung

Kapten Manchester City, Bernardo Silva. (Manchester City)

JawaPos.com - Era Bernardo Silva di Manchester City tampaknya benar-benar akan berakhir. Setelah hampir satu dekade penuh trofi dan dominasi, gelandang asal Portugal itu siap mencari tantangan baru.

Kali ini, tujuannya bukan lagi Premier League. Silva sudah memberi sinyal jelas: ia tidak akan melanjutkan kariernya di Inggris setelah kontraknya habis musim panas ini. Artinya, opsi pindah ke rival domestik langsung tertutup.

Keputusan ini cukup masuk akal. Setelah sembilan tahun bersama City dan meraih hampir semua gelar yang tersedia, sulit mencari motivasi baru di liga yang sama.

Barcelona Jadi Tujuan Utama?

Melansir Football Insider 247, dari berbagai klub yang memantau situasinya, Barcelona muncul sebagai kandidat terdepan. Klub Catalan itu memang sudah lama mengagumi gaya bermain Silva yang dinilai fleksibel, cerdas, dan punya kreativitas tinggi di lini tengah.

Dalam beberapa pekan terakhir, performa Silva juga tetap konsisten di level tinggi, termasuk saat City bersaing ketat dalam perebutan gelar. Itu jadi bukti bahwa meski usianya sudah 31 tahun, kualitasnya belum menurun.

Dan buat Barcelona, pemain dengan profil seperti ini bisa jadi solusi instan sekaligus pemimpin di lapangan.

City Mulai Cari Pengganti

Kepergian Silva jelas meninggalkan lubang besar di skuad Manchester City. Klub pun dikabarkan mulai menyusun rencana untuk mendatangkan pemain berpengalaman sebagai pengganti.

Artikel Terkait
Bernardo Silva Ukir 4 Rekor Bersejarah Bersama Manchester City di Premier League - Image
Sepak Bola

Bernardo Silva Ukir 4 Rekor Bersejarah Bersama Manchester City di Premier League

Rabu, 15 April 2026 | 22.59 WIB

Pep Guardiola Berharap Bernardo Silva Gantung Sepatu di Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Pep Guardiola Berharap Bernardo Silva Gantung Sepatu di Manchester City

Sabtu, 11 April 2026 | 20.38 WIB

Kapten Manchester City Bernardo Silva Dikabarkan Hengkang dari Stadion Etihad Akhir Musim Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Kapten Manchester City Bernardo Silva Dikabarkan Hengkang dari Stadion Etihad Akhir Musim Ini

Senin, 6 April 2026 | 19.15 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

