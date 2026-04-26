Bernardo Silva Siap Tinggalkan Manchester City, Barcelona Tertarik Tampung

Kapten Manchester City, Bernardo Silva. (Manchester City)
JawaPos.com - Era Bernardo Silva di Manchester City tampaknya benar-benar akan berakhir. Setelah hampir satu dekade penuh trofi dan dominasi, gelandang asal Portugal itu siap mencari tantangan baru.
Kali ini, tujuannya bukan lagi Premier League. Silva sudah memberi sinyal jelas: ia tidak akan melanjutkan kariernya di Inggris setelah kontraknya habis musim panas ini. Artinya, opsi pindah ke rival domestik langsung tertutup.
Keputusan ini cukup masuk akal. Setelah sembilan tahun bersama City dan meraih hampir semua gelar yang tersedia, sulit mencari motivasi baru di liga yang sama.
Barcelona Jadi Tujuan Utama?
Melansir Football Insider 247, dari berbagai klub yang memantau situasinya, Barcelona muncul sebagai kandidat terdepan. Klub Catalan itu memang sudah lama mengagumi gaya bermain Silva yang dinilai fleksibel, cerdas, dan punya kreativitas tinggi di lini tengah.
Dalam beberapa pekan terakhir, performa Silva juga tetap konsisten di level tinggi, termasuk saat City bersaing ketat dalam perebutan gelar. Itu jadi bukti bahwa meski usianya sudah 31 tahun, kualitasnya belum menurun.
Dan buat Barcelona, pemain dengan profil seperti ini bisa jadi solusi instan sekaligus pemimpin di lapangan.
City Mulai Cari Pengganti
Kepergian Silva jelas meninggalkan lubang besar di skuad Manchester City. Klub pun dikabarkan mulai menyusun rencana untuk mendatangkan pemain berpengalaman sebagai pengganti.
