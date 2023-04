Komentar Firza Andika ketika Terpilih Sebagai Man of The Match Liga 1 dan Shout and Vote

JawaPos.com – Firza Andika senang mendapat status man of the match. Dia makin semringah ketika mendapat penghargaan lain, yakni pemenang shout and vote yang digagas Persija Jakarta.

Status man of the match diraih Firza saat timnya, Persija Jakarta, meraih kemenangan atas tuan rumah Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada Rabu (5/4/2023) malam.

Persija menang tipis dengan skor 1-0. Gol semata wayang Persija di laga tersebut dicetak oleh Witan Sulaeman pada menit keenam. Bermula dari umpan terarah Syahrian Abimanyu ke arah Firza Andika ke dalam kotak penalti, Firza kemudian beradu sprint dengan bek sayap Persebaya, Arizky Wahyu, sebelum mengambil alih bola seutuhnya.

Baca Juga: Andritany Apresiasi Sikap Bonek di Laga Persija versus Persebaya

Setelah itu, Firza memberikan umpan pendek kepada Witan yang sudah dalam posisi tak terkawal. Mendapatkan momen untuk menembak, Witan pun langsung melepaskan sepakan kaki kirinya yang tak mampu dihalau oleh kiper Persebaya, Ernando Ari Sutaryadi.

Di akhir pertandingan, kinerja Firza di sepanjang laga akhirnya diganjar dengan label man of the match. Bukan tanpa sebab, karena Firza memang mati-matian menjaga pertahanan dan efektif dalam membantu penyerangan secara sekaligus.

Seusai laga, Firza mengungkapkan kesenangannya karena berhasil membantu Persija memutus rekor buruk laga tandang Persija. Sebelumnya, dalam tujuh partai tandang terakhir, Macan Kemayoran kalah enam kali dan imbang sekali.

Baca Juga: Berduka, Pelatih Persija Thomas Doll Tak Mau Banyak Bicara soal Sepak Bola

“Alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan hari ini dan akhirnya kami bisa memecahkan rekor tandang yang selama ini buruk,” ucap Firza, dilansir laman resmi Persija.

“Kemenangan ini saya persembahkan untuk keluarga, orang tua serta istri saya. Saya pun persembahkan kemenangan ini untuk warga Jakarta terutama Jakmania. Terima kasih sudah selalu mendukung kami,” katanya.

Tak hanya di Liga 1, performa apik Firza pun terpilih sebagai man of the match versi Shout and Vote. Di laga Persija selanjutnya, kalian bisa menentukan siapa yang layak menjadi man of the match versi shout and vote dengan cara scan Qris lewat link jak.persija.id dan di highlight Instagram Persija.