Pemain Keturunan Indonesia Ilias Alhaft Dikaitkan dengan Persija Jakarta, Bikin Riuh Warganet

Ilias Alhaft dirumorkan bersama Persija Jakarta. (Instagram/@iliasalhaft)
JawaPos.com - Pemain keturunan Indonesia, Ilias Alhaft, mendadak dikaitkan dengan klub anyar Super League, Persija Jakarta. Rumor tersebut membuat warganet riuh di media sosial.
Ilias Alhaft resmi meninggalkan Bangkok United setelah kontraknya tidak diperpanjang. Hal tersebut membuat pemain jebolan Sparta Rotterdam itu dikaitkan dengan skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta.
“Ilias Alhaft termasuk dalam daftar pemain yang dilepas Bangkok United di akhir musim 2025/26,” tulis Transfermarkt Indonesia di akun instagramnya, Kamis (4/6/2026).
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Dalam laporannya, Transfermarkt Indonesia menyebut kalau Ilias Alhaft masuk dalam radar Persija Jakarta. Meski demikian, semua itu masih sebatas rumor karena hingga saat ini belum diketahui akan berlabuh ke klub mana.
“Persija disebut menjadi salah satu klub yang memantau situasinya untuk musim depan. Menarik ditunggu ke mana langkah berikutnya berlabuh,” terang Transfermarkt Indonesia.
Di tengah rumor tersebut, kolom komentar instagram Transfermarkt Indonesia pun mendadak dibanjiri warganet. Pasalnya, pemain berusia 29 tahun itu juga dikabarkan masuk radar Persib Bandung.
Ada warganet yang menyambut positif rumor tersebut, tapi ada juga yang memberikan komentar negatif. Seolah, perdebatan di kolom komentar terjadi antara The Jakmania dan Bobotoh.
“Bagus deh daripada ke Persib ntar barang pada dimalingin, resiko kayak Daisuke juga,” tulis akun @ria***
“Ngapain coba gabung klub yang gak main di kompetisi Asia,” tuis akun @uda**
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