Allano Lima Berpisah dengan Persija Jakarta, Kapten Rizky Ridho Doakan yang Terbaik

JawaPos.com - Persija Jakarta dan Allano Lima resmi berpisah untuk musim depan. Pesan perpisahan sudah dituliskannya setelah memutuskan hengkang.

Di awal pesan perpisahannya, Allano Lima merasa berat untuk meninggalkan Persija Jakarta yang sejak hari pertama langsung mendapatkan sambutan hangat dari Jakmania. Baginya, membela Persija adalah suatu kehormatan dalam kariernya.

"Dear Persija Jakarta family, dear Jakmania, Hari ini saya harus menulis salah satu perpisahan tersulit dalam karier saya. Mengenakan seragam Persija Jakarta adalah suatu kehormatan dan hak istimewa yang akan selalu saya kenang di hati saya. Sejak hari pertama, saya merasakan intensitas dan cinta tanpa syarat yang Anda, para penggemar, berikan di setiap pertandingan; Anda, tanpa diragukan lagi, adalah jiwa dari klub ini," tulis Allano Lima di Instagram.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh skuad Persija dan masyarakat Indonesia. Dalam pesan perpisahannya, Allano sebenarnya sangat ingin bertahan bersama Macan Kemayoran.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada klub karena telah membuka pintu bagi saya, dan kepada seluruh Indonesia karena telah menyambut saya dan membuat saya merasa seperti di rumah. Saya pergi dengan berat hati karena tidak dapat melanjutkan. Meskipun keinginan terbesar saya adalah untuk tetap tinggal dan terus berjuang bersama kalian, sayangnya, keputusan akhir bukanlah di tangan saya," lanjut Allano.

Kegagalan membawa Persija meraih gelar juara Super League musim ini menjadi penyesalan terbesar pemain asal Brasil tersebut. Namun, Allano menegaskan bahwa dia selalu menampilkan permainan yang maksimal sepanjang musim ini.

"Saya dengan tulus meminta maaf atas kesalahan apa pun yang mungkin telah saya lakukan dan karena tidak dapat mewujudkan impian memenangkan liga. Percayalah, saya selalu memberikan yang terbaik, berjuang mati-matian demi seragam ini hingga detik terakhir, meskipun takdir tidak mengizinkan kami mengangkat trofi yang sangat kami inginkan," imbuh Allano.

Kenangan indah bersama Persija akan selalu diingatnya dalam kariernya. Allano juga akan selalu mendukung eks timnya tersebut dimanapun dia bermain.