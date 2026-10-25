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Andika Rachmansyah
Senin, 26 Oktober 2026 | 03.00 WIB

Mariano Peralta Bawa Persib Ungguli Garudayaksa di Babak Pertama

Selebrasi Pesepak bola Persib Bandung Mariano Peralta. (Taofik Ahmad Hidayat/Radar Bandung) - Image

Selebrasi Pesepak bola Persib Bandung Mariano Peralta. (Taofik Ahmad Hidayat/Radar Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung unggul 1-0 atas Garudayaksa FC berkat gol Mariano Peralta (16’) pada babak pertama laga pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) malam WIB. 

Meski bermain tandang, Persib tampil menekan sejak menit awal.

Tim berjuluk Pangeran Biru itu terus menggempur pertahanan Garudayaksa dengan mengandalkan serangan sisi sayap. 

Serangan yang dilancarkan Persib akhirnya berbuah manis pada menit ke-16 melalui gol yang dicetak Mariano Peralta.

Gol tersebut membuat Pangeran Biru semakin percaya diri. 

Persib terlihat sangat nyaman menggempur pertahanan tuan rumah.

Pangeran Biru nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-38.

Tendangan Luka Menalo masih bisa ditepis kiper Garudayaksa, Domenik Holec, sehingga hanya berujung sepak pojok. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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