Mariano Peralta Bawa Persib Ungguli Garudayaksa di Babak Pertama

JawaPos.com - Persib Bandung unggul 1-0 atas Garudayaksa FC berkat gol Mariano Peralta (16’) pada babak pertama laga pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) malam WIB.

Meski bermain tandang, Persib tampil menekan sejak menit awal.

Tim berjuluk Pangeran Biru itu terus menggempur pertahanan Garudayaksa dengan mengandalkan serangan sisi sayap.

Serangan yang dilancarkan Persib akhirnya berbuah manis pada menit ke-16 melalui gol yang dicetak Mariano Peralta.

Gol tersebut membuat Pangeran Biru semakin percaya diri.

Persib terlihat sangat nyaman menggempur pertahanan tuan rumah.

Pangeran Biru nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-38.