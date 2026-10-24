Kecewa Berat Persib Bandung Tumbang di Markas Madura United, Sandy Walsh Bidik Kebangkitan

Bek Timnas Indonesia itu sudah kembali berlatih bersama Persib. Namun, tim pelatih masih menunggu perkembangan kondisi Gabriel Mutombo yang mengalami masalah saat menghadapi Dewa United. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung harus menerima kekalahan menyakitkan saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/27. Hasil tipis 0-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Kamis (22/10), membuat bek Maung Bandung, Sandy Walsh, kecewa.
Persib sebenarnya memiliki peluang untuk membawa pulang hasil positif dari pertandingan tersebut. Namun, gol penyerang Madura United, Dimitar Mitkov, pada menit ke-90 menggagalkan upaya tim tamu untuk mencuri poin.
Kekalahan tersebut terasa semakin mengecewakan karena Persib mampu memberikan perlawanan dan menciptakan sejumlah peluang sepanjang pertandingan. Sayangnya, kesempatan yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol.
Sandy Walsh menilai Persib memiliki peluang yang lebih baik untuk mencetak gol. Menurutnya, Madura United juga tampil cukup baik dan layak mendapatkan penghormatan atas perlawanan yang diberikan.
Meski demikian, bek bernomor punggung 6 itu menyayangkan kesalahan kecil yang akhirnya harus dibayar mahal oleh Persib. Kelengahan di penghujung laga membuat Madura United mampu memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol penentu kemenangan.
Bagi Sandy, hasil tersebut bukan hanya soal kehilangan poin, tetapi juga kesempatan untuk membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Kemenangan atas Madura United seharusnya bisa menjadi modal penting bagi Persib dalam menjalani jadwal kompetisi yang cukup padat.
Kegagalan meraih hasil positif tentu menjadi bahan evaluasi bagi skuad Pangeran Biru. Terlebih, Persib memiliki sejumlah peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mengamankan kemenangan atau setidaknya membawa pulang satu poin.
Namun, Sandy tidak ingin timnya terlalu lama memikirkan hasil buruk tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain harus segera bangkit, menjaga kebersamaan, dan memulihkan kondisi fisik sebelum kembali bertanding.
Persib dijadwalkan menghadapi Garudayaksa FC pada Minggu (25/10) di Stadion Pakansari, Bogor. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk merespons kekalahan dari Madura United sekaligus kembali ke jalur kemenangan.
Sandy berharap seluruh pemain bisa menunjukkan reaksi positif pada laga berikutnya. Menurutnya, perjalanan sebuah tim tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kemenangan diraih, tetapi ada pula kekalahan yang harus diterima sebagai bagian dari kompetisi.
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Jawa Pos
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