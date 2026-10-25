Prediksi Skor Garudayaksa vs Persib di BRI Super League: Maung Bandung Usung Misi Bangkit

Paulo Ricardo tampil solid saat Garudayaksa FC mengalahkan Arema FC 3-1 dan meraih kemenangan perdana. (Istimewa)
JawaPos.com – Persib Bandung berusaha kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Garudayaksa FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026) pukul 19.00 WIB dan disiarkan langsung oleh Indosiar.
Maung Bandung datang dengan motivasi untuk bangkit setelah menelan kekalahan 0-1 dari Madura United pada pertandingan sebelumnya.
Baca Juga:Prediksi Skor PSMS Medan vs PSIS Semarang: Cadenazzi Bisa Jadi Ancaman Serius bagi Tuan Rumah!
Hasil tersebut membuat Persib perlu segera memperbaiki performa agar tidak kehilangan lebih banyak poin dalam persaingan di papan klasemen.
Namun, upaya Persib untuk membawa pulang kemenangan tidak sepenuhnya mudah. Tim asuhan Igor Tolic masih menghadapi persoalan kebugaran pemain di tengah jadwal pertandingan yang cukup padat.
Salah satu pemain yang dipastikan belum bisa diandalkan adalah Teja Paku Alam. Penjaga gawang tersebut harus menjalani pemeriksaan medis setelah mengalami cedera dalam pertandingan sebelumnya. Kondisinya menjadi perhatian tersendiri bagi Persib menjelang lawatan ke markas Garudayaksa.
Meski kehilangan Teja, Persib mendapat tambahan pilihan di lini serang. Beckham Putra Nugraha dan Ragnar Oratmangoen kembali masuk dalam opsi pemain yang bisa diturunkan.
Kembalinya Beckham menjadi kabar positif bagi Maung Bandung. Gelandang serang tersebut memiliki kemampuan untuk membuka ruang, mengalirkan bola, dan menciptakan peluang melalui pergerakan dari lini kedua.
Kehadirannya diharapkan bisa membantu Persib meningkatkan kreativitas permainan, terutama ketika menghadapi lawan yang kemungkinan tampil dengan pertahanan rapat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak
Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022