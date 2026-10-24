Marc Klok Beri Pesan Optimistis Usai Persib Bandung Kalah dari Madura United

Kapten Persib Bandung Marc Klok saat lawan Madura United. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Pesan optimistis dituliskan Marc Klok setelah Persib Bandung kalah dari Madura United di pekan keenam Super League. Laga tersebut berakhir dengan skor 0-1 yang dimainkan di Gelora Madura Ratu Pamelingan pada 22 Oktober.
Melalui sosial media, Marc Klok menegaskan bahwa para pemain Persib sudah berjuang untuk di laga melawan Madura United. Sayangnya, usaha mereka belum cukup untuk membawa pulang poin dari Pamekasan.
Kapten Persib tersebut menuliskan para pemain sudah mulai fokus untuk laga selanjutnya. Pada 25 Oktober nanti mereka akan menghadapi Garudayaksa FC.
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"Perhatian. Kami sudah memberikan segalanya, tapi hari ini bukan hari kami. Isi ulang energi dan fokus, pertandingan selanjutnya sudah menunggu dalam 2 hari," tulis Marc Klok di Instagram, Sabtu (22/10/2026).
Pada laga melawan Madura United, Klok bermain sebagai starter. Dia menemani Adam Alis dan Thom Haye di lini tengah Persib.
Tugas Marc Klok di lini tengah adalah membantu pertahanan Persib saat melawan Madura United. Secara statistik permainan yang dilansir I League, dia melakukan dua sapuan, lima intersep, dan dua tekel.
Sementara dalam sisi menyerang, gelandang 33 tahun tersebut belum terlalu maksimal. Klok tercatat melepaskan tiga tendangan yang masih melenceng.
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