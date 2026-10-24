Hadapi Persikad Depok, PSPS Pekanbaru Siap Tempur

PSPS Pekanbaru menghadapi Persikad Depok dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Championship 2026/2027 Grup A. (Dok. Instagram/@pspsriau)
JawaPos.com - PSPS Pekanbaru menghadapi ujian penting dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Championship 2026/2027 Grup A.
Askar Bertuah akan menantang tuan rumah Persikad Depok pada pekan ketujuh kompetisi di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10) sore, pukul 15.30 WIB.
Pertandingan ini menjadi salah satu laga krusial bagi PSPS dalam menjaga momentum positif yang telah dibangun sejak beberapa pekan terakhir.
Baca Juga:Prediksi Skor Atletico Madrid vs Deportivo La Coruna: Los Colchoneros Bidik 6 Kemenangan Beruntun
Berbekal lima kemenangan beruntun, tim kebanggaan masyarakat Pekanbaru tersebut bertekad kembali meraih tiga poin sekaligus memperpanjang catatan kemenangan menjadi enam laga berturut-turut.
Namun, ambisi tersebut dipastikan tidak mudah diwujudkan. Persikad Depok yang kini menempati peringkat kedua klasemen sementara juga membutuhkan kemenangan untuk memangkas jarak dengan PSPS.
Duel dua tim papan atas ini pun diprediksi berlangsung ketat karena kedua kesebelasan sama-sama memiliki kepentingan besar dalam persaingan Grup A.
PSPS saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 15 poin dari enam pertandingan. Sementara itu, Persikad membuntuti di posisi kedua dengan 12 poin. Selisih tiga angka membuat pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim.
Kemenangan akan membuat PSPS semakin kokoh di puncak klasemen sekaligus menjaga jarak dari para pesaing. Sebaliknya, jika Persikad mampu mengamankan tiga poin di kandang, persaingan di papan atas akan semakin terbuka dan ketat.
Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, memastikan timnya telah tiba di Jakarta dan menjalani persiapan untuk menghadapi Persikad. Ia menyebut kondisi para pemain fit baik menjelang pertandingan penting tersebut.
"Kami sudah tiba di Jakarta dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Persikad Depok besok sore. Alhamdulillah, kondisi pemain dalam kondisi fit," ujar Akhyar, Jumat (23/10).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022