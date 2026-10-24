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Sabtu, 24 Oktober 2026 | 16.24 WIB

Hadapi Persikad Depok, PSPS Pekanbaru Siap Tempur

PSPS Pekanbaru menghadapi Persikad Depok dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Championship 2026/2027 Grup A. (Dok. Instagram/@pspsriau) - Image

PSPS Pekanbaru menghadapi Persikad Depok dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Championship 2026/2027 Grup A. (Dok. Instagram/@pspsriau)

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru menghadapi ujian penting dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Championship 2026/2027 Grup A. 

Askar Bertuah akan menantang tuan rumah Persikad Depok pada pekan ketujuh kompetisi di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10) sore, pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga krusial bagi PSPS dalam menjaga momentum positif yang telah dibangun sejak beberapa pekan terakhir. 

Berbekal lima kemenangan beruntun, tim kebanggaan masyarakat Pekanbaru tersebut bertekad kembali meraih tiga poin sekaligus memperpanjang catatan kemenangan menjadi enam laga berturut-turut.

Namun, ambisi tersebut dipastikan tidak mudah diwujudkan. Persikad Depok yang kini menempati peringkat kedua klasemen sementara juga membutuhkan kemenangan untuk memangkas jarak dengan PSPS. 

Duel dua tim papan atas ini pun diprediksi berlangsung ketat karena kedua kesebelasan sama-sama memiliki kepentingan besar dalam persaingan Grup A.

PSPS saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 15 poin dari enam pertandingan. Sementara itu, Persikad membuntuti di posisi kedua dengan 12 poin. Selisih tiga angka membuat pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim.

Kemenangan akan membuat PSPS semakin kokoh di puncak klasemen sekaligus menjaga jarak dari para pesaing. Sebaliknya, jika Persikad mampu mengamankan tiga poin di kandang, persaingan di papan atas akan semakin terbuka dan ketat.

Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, memastikan timnya telah tiba di Jakarta dan menjalani persiapan untuk menghadapi Persikad. Ia menyebut kondisi para pemain fit baik menjelang pertandingan penting tersebut.

"Kami sudah tiba di Jakarta dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Persikad Depok besok sore. Alhamdulillah, kondisi pemain dalam kondisi fit," ujar Akhyar, Jumat (23/10).

Editor: Hendra
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Sumber: riau pos
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