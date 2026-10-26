Kalahkan Persikad Depok, PSPS Pekanbaru Nyaman di Puncak Klasemen Sementara Grup A

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru semakin nyaman di puncak klasemen sementara Grup A Championship 2026/2027 setelah meraih kemenangan dramatis atas Persikad Depok. Kemenangan dengan skor 3-2 pada pekan ketujuh tersebut membuat Askar Bertuah mengoleksi 18 poin dan semakin menjauh dari para pesaingnya.

Bertanding di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (24/10), PSPS menunjukkan mentalitas kuat saat menghadapi perlawanan sengit tuan rumah. Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Antonio Gamaroni tampil sebagai pahlawan dengan mencetak gol penentu kemenangan.

Gol tersebut sekaligus memastikan PSPS membawa pulang tiga poin penting dari Bogor. Hasil positif ini mempertegas posisi tim asuhan Akhyar Ilyas sebagai pemuncak klasemen sementara Grup A setelah melewati tujuh pertandingan.

PSPS kini mengoleksi 18 poin dari enam kemenangan dan satu kekalahan. Askar Bertuah unggul enam poin dari Persikad Depok yang berada di posisi kedua dengan koleksi 12 poin.

Sementara itu, PSMS Medan menempati posisi ketiga dengan 11 poin, disusul PSIS Semarang yang mengumpulkan 10 poin.

Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya atas Persikad Depok. Ia menilai laga melawan Persikad berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang dan berusaha mengamankan kemenangan.

"Syukur Alhamdulillah, pada pertandingan malam ini kami dapat memenangkan pertandingan. Pertandingan cukup menarik, cukup seru, saling menyerang, dan alhamdulillah kami lebih beruntung,"ujarnya.

Menurutnya, kemenangan tersebut tidak terlepas dari kerja keras para pemain yang mampu menjalankan instruksi dengan baik sepanjang pertandingan. Akhyar juga mengapresiasi perlawanan Persikad Depok yang dinilainya tampil cukup baik dan mampu memberikan tekanan kepada PSPS.

Akhyar secara khusus memberikan apresiasi kepada para pemain PSPS yang dinilai mampu menjaga kedisiplinan dan konsentrasi hingga pertandingan berakhir. Dalam laga dengan intensitas tinggi tersebut, kedua tim silih berganti melancarkan serangan dan menciptakan peluang.

Situasi itu menuntut para pemain untuk tetap fokus, terutama ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. PSPS akhirnya mampu memanfaatkan kesempatan pada penghujung laga melalui gol kedua Gamaroni yang memastikan kemenangan bagi tim berjuluk Askar Bertuah tersebut.