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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 15.45 WIB

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

Lens menjamu Paris FC di Stade Bollaert-Delelis dengan target kemenangan ketiga beruntun di Liga Prancis. (Paris FC) - Image

Lens menjamu Paris FC di Stade Bollaert-Delelis dengan target kemenangan ketiga beruntun di Liga Prancis. (Paris FC)

JawaPos.com — Paris FC memburu kemenangan untuk menjaga persaingan menuju puncak klasemen Liga Prancis saat menghadapi Lens di Stade Bollaert-Delelis, Minggu (25/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Namun, ambisi tim tamu yang menempati peringkat ketiga tersebut menghadapi ujian serius dari tuan rumah yang sedang mengejar kemenangan ketiga beruntun setelah mengalahkan Troyes 3-1 pada pertandingan terakhir liga.

Pertemuan ini mempertemukan dua tim dengan modal domestik menjanjikan, tetapi menyimpan persoalan berbeda yang bisa menentukan hasil akhir.

Lens ingin mempertahankan momentum kebangkitan, sedangkan Paris FC harus membuktikan ketajaman mereka tetap berfungsi ketika bermain jauh dari ibu kota.

Lens kini menduduki posisi kedelapan dengan selisih empat poin dari Paris FC, sehingga kemenangan berpotensi memangkas jarak secara signifikan.

Sebaliknya, tambahan tiga angka akan membantu Les Parisiens mempertahankan tekanan terhadap tim-tim di atas mereka sekaligus menjauh dari kejaran tuan rumah.

Paris FC datang setelah menaklukkan Rennes 4-3 melalui pertandingan penuh perubahan situasi yang baru ditentukan pada pengujung laga.

Lens membawa cerita berbeda karena kemenangan atas Troyes kemudian diikuti kekalahan telak 0-3 dari Club Brugge di Liga Champions.

Perbedaan hasil terakhir itu membuat pertandingan di Stade Bollaert-Delelis menarik untuk melihat respons kedua kesebelasan sejak awal laga.

Lens membutuhkan pemulihan kepercayaan diri, sementara Paris FC membawa semangat kemenangan dramatis yang belum tentu mudah diterjemahkan menjadi hasil positif di kandang lawan.

Editor: Hendra
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