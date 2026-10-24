Prediksi Skor Atletico Madrid vs Deportivo La Coruna: Los Colchoneros Bidik 6 Kemenangan Beruntun

JawaPos.com — Atletico Madrid diprediksi mengalahkan Deportivo La Coruna 2-0 dalam laga kandang La Liga, Minggu (25/10/2026) pukul 02.00 WIB, demi memburu kemenangan keenam beruntun sekaligus menjaga tekanan terhadap Barcelona di puncak klasemen.

Pasukan Diego Simeone memiliki modal performa domestik meyakinkan, sementara tim tamu kehilangan sejumlah pemain penting, termasuk pencetak lima gol, Pierre-Emerick Aubameyang.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan tren hasil yang bertolak belakang dalam beberapa pekan terakhir.

Los Colchoneros terus mengumpulkan kemenangan di kompetisi domestik, sedangkan Deportivo belum berhasil keluar dari rangkaian lima pertandingan tanpa kemenangan.

Meski lebih diunggulkan, Atletico tetap memiliki pekerjaan untuk mengelola kondisi pemain setelah menjalani pertandingan Eropa.

Mereka baru kembali dari Jerman setelah bermain imbang 1-1 melawan Stuttgart pada fase liga Liga Champions.

Mengapa Atletico Madrid Diunggulkan Meraih Tiga Poin? Atletico Madrid layak menjadi favorit karena berhasil memenangi lima pertandingan La Liga secara beruntun setelah kekalahan telak dari Athletic Bilbao.

Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid, Alaves, dan Espanyol menjadi lawan yang mereka kalahkan dalam periode kebangkitan tersebut.

Kekalahan 0-3 dari Athletic Bilbao pada awal September sempat menjadi pukulan bagi skuad Simeone.