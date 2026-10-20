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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 04.27 WIB

Hati Marc Klok Sudah Biru, Kapten Persib Bandung Berharap Bisa Bertahan hingga Pensiun

Marc Klok menyatakan kesetiaannya bersama Persib Bandung, bahkan ingin pensiun bersama Pangeran Biru. (Instagram/@marcklok) - Image

Marc Klok menyatakan kesetiaannya bersama Persib Bandung, bahkan ingin pensiun bersama Pangeran Biru. (Instagram/@marcklok)

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri karier profesional bersama Maung Bandung.

Namun, dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2027, gelandang naturalisasi tersebut masih menunggu kepastian dari manajemen mengenai kelanjutan masa depannya di klub.

Klok terakhir memperbarui kontraknya pada 2025. Artinya, pemain berlabel Timnas Indonesia itu masih memiliki ikatan dengan Persib Bandung hingga 2027.

Meski demikian, pembicaraan mengenai kontrak baru mulai menjadi perhatian, terlebih dirinya masih ingin menjadi bagian dari perjalanan klub dalam beberapa tahun ke depan.

Sejak bergabung pada 2021, Klok merasa memiliki ikatan kuat dengan Persib Bandung.

Baginya, hubungan yang terjalin bukan sekadar urusan profesional sebagai pemain, melainkan juga menyangkut kecintaan terhadap klub dan dukungan Bobotoh yang selalu menyertainya.

Perjalanan bersama Persib juga menghadirkan banyak kenangan istimewa.

Salah satunya adalah keberhasilan Maung Bandung meraih gelar juara liga selama tiga musim berturut-turut, yakni pada 2023/24, 2024/25, dan 2025/26. Prestasi tersebut menjadi bagian penting dari sejarah klub sekaligus perjalanan karier Klok di Bandung.

“Ya betul (kontrak akan habis), hati saya biru. Saya selalu bilang, saya mau menyelesaikan karier saya di Persib Bandung. Semua sejarah telah kita bikin bersama. Koneksi saya sama klub, sama Bobotoh sangat luar biasa,” tutur Klok.

Editor: Edi Yulianto
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