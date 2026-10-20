Persib Bandung Punya Kiper Muda Potensial, Fitrah Maulana Siap Manfaatkan Kepercayaan Pelatih

Kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana. (Istimewa)
JawaPos.com – Kiper muda Persib Bandung, Fitrah Maulana, kembali mendapat kepercayaan tampil sebagai starter pada BRI Super League 2026/27.
Kesempatan itu dijawab dengan penampilan apik saat Maung Bandung mengalahkan Persik Kediri dengan skor 1-0 pada pekan kelima di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10/2026).
Fitrah berhasil membantu Persib menjaga gawangnya tetap aman hingga pertandingan berakhir.
Sejumlah penyelamatan dan keputusan tepat yang diambilnya membuat para pemain Persik kesulitan mencari gol penyeimbang.
Baca Juga:Kembali ke Bandung, Sergio Castel Punya Kenangan Manis meski Persik Kediri Kalah dari Persib
Penampilan tersebut sekaligus menjadi kesempatan kedua bagi Fitrah untuk mengawal gawang Persib sejak menit pertama musim ini.
Sebelumnya, kiper muda itu juga dipercaya menjadi starter saat menghadapi PSM Makassar pada pertandingan perdana kompetisi. Kala itu, Persib juga berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0.
Kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya tentu menjadi hal berharga.
Fitrah mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan bermain sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari skuad Maung Bandung.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih Mario yang saat ini sedang menjalani pemulihan di Kroasia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022