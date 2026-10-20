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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 22.49 WIB

Persib Bandung Punya Kiper Muda Potensial, Fitrah Maulana Siap Manfaatkan Kepercayaan Pelatih

Kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana. (Istimewa) - Image

Kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana. (Istimewa)

JawaPos.com – Kiper muda Persib Bandung, Fitrah Maulana, kembali mendapat kepercayaan tampil sebagai starter pada BRI Super League 2026/27.

Kesempatan itu dijawab dengan penampilan apik saat Maung Bandung mengalahkan Persik Kediri dengan skor 1-0 pada pekan kelima di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10/2026).

Fitrah berhasil membantu Persib menjaga gawangnya tetap aman hingga pertandingan berakhir.

Sejumlah penyelamatan dan keputusan tepat yang diambilnya membuat para pemain Persik kesulitan mencari gol penyeimbang.

Penampilan tersebut sekaligus menjadi kesempatan kedua bagi Fitrah untuk mengawal gawang Persib sejak menit pertama musim ini.

Sebelumnya, kiper muda itu juga dipercaya menjadi starter saat menghadapi PSM Makassar pada pertandingan perdana kompetisi. Kala itu, Persib juga berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya tentu menjadi hal berharga.

Fitrah mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan bermain sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari skuad Maung Bandung.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih Mario yang saat ini sedang menjalani pemulihan di Kroasia.

Editor: Banu Adikara
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