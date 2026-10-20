Prediksi Skor Madura United vs Persib Bandung: Lulinha Ingin Jaga Rekor Menang di Kandang

Madura United siap menyambut kedatangan Persib Bandung. (I.League)
JawaPos.com - Madura United FC bertekad melanjutkan tren positif di kandang saat menjamu Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026/2027.
Laskar Sape Kerrab akan menjamu Maung Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam.
Madura United punya modal cukup baik menjelang pertandingan tersebut.
Dari tiga laga kandang yang sudah dijalani musim ini, tim asal Pulau Garam itu belum tersentuh kekalahan dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.
Dua kemenangan diraih Madura United saat menghadapi Persijap Jepara dengan skor 2-0 dan PSIM Yogyakarta 2-1. Sementara itu, satu hasil seri didapat ketika mereka bermain imbang 3-3 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Catatan tersebut ingin dipertahankan oleh kapten Madura United, Luis Marselo Morais dos Reis atau yang lebih dikenal dengan nama Lulinha.
Pemain asal Brasil itu menilai hasil positif di kandang menjadi modal penting untuk menjalani kompetisi yang masih panjang.
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Menurut Lulinha, menjaga konsistensi di hadapan pendukung sendiri harus menjadi salah satu prioritas tim.
Karena itu, Madura United tidak ingin kehilangan poin saat menghadapi Persib, meski lawan yang datang kali ini memiliki kualitas dan pengalaman yang tidak bisa diremehkan.
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