Kembali ke Bandung, Sergio Castel Punya Kenangan Manis meski Persik Kediri Kalah dari Persib

Sergio Castel berpeluang memperkuat Persik Kediri saat menghadapi mantan klubnya, Persib Bandung, di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10/2026). (Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri memang harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor tipis 0-1 pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.
Namun, kekalahan tersebut tidak membuat Sergio Castel kehilangan kebanggaan terhadap perjuangan timnya di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10/2026).
Striker asal Spanyol itu menilai Persik Kediri sudah memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan tuan rumah.
Menurutnya, Macan Putih sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak gol, tetapi belum mampu memaksimalkannya menjadi hasil positif.
Castel pun menganggap pertandingan tersebut berlangsung menarik karena Persik tidak sekadar bertahan menghadapi tekanan Persib Bandung.
Dia merasa rekan-rekannya berani bermain dan mampu membuat Maung Bandung bekerja keras untuk mengamankan tiga poin.
"Pertandingan yang sangat menarik. Kami berani bermain dan menyulitkan Persib Bandung. Kami hanya tidak beruntung saja. Karena Persik Kediri juga punya peluang mencetak gol," katanya.
Bagi Castel, pertandingan tersebut juga menjadi momen istimewa secara pribadi.
Penyerang berusia 31 tahun itu kembali ke Bandung, tempat dirinya pernah mendapatkan sambutan hangat dari Bobotoh ketika memperkuat Persib pada paruh kedua musim lalu.
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Jawa Pos
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