Nostalgia Manchester United 2008, Patrice Evra dan Park Ji-sung ke Jakarta

JawaPos.com - Kenangan kejayaan Manchester United pada 2008 bakal kembali dihidupkan di Jakarta. Patrice Evra dan Park Ji-sung dijadwalkan hadir dalam rangkaian Road to OGFC Unite 2027 pada 23–25 Oktober.

Kehadiran dua mantan pemain tersebut menjadi bagian dari perjalanan menuju OGFC Unite 2027, pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada April tahun depan.

Sebelum laga utama digelar, Offside Corp menyiapkan sejumlah agenda yang menggabungkan sepak bola, musik, dan interaksi bersama penggemar.

Baca Juga:Dua Peserta Alfamart Run Bawa Pulang Dua Mobil Listrik

Rangkaian kegiatan dibuka dengan Exclusive Dinner bersama Patrice Evra dan Park Ji-sung pada 23 Oktober di Four Seasons Hotel Jakarta.

Acara tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kepada penggemar bertemu langsung dengan kedua legenda dalam suasana yang lebih intim.

Sehari kemudian, giliran Offside Fest yang digelar di Senayan Park, Jakarta.

Festival tersebut memadukan hiburan musik dengan aktivitas sepak bola dan kegiatan komunitas. Sejumlah musisi yang dijadwalkan tampil antara lain J-Rocks, NTRL, Morfem, dan RAN.

Kehadiran Evra dan Park Ji-sung turut menjadi bagian dari agenda festival. Penyelenggara juga dijadwalkan mengumumkan daftar pemain atau line-up OGFC yang akan meramaikan pertandingan pada April 2027.