Manchester United Gagal Menang Lagi, Michael Carrick Soroti Hal Positif

JawaPos.com - Manchester United gagal membawa pulang tiga poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Leeds United di Elland Road, Minggu (18/10). Bryan Mbeumo membawa tim asuhan Michael Carrick unggul pada babak pertama, tetapi Dominic Calvert-Lewin menyamakan kedudukan selepas jeda.

Hasil tersebut memperpanjang periode sulit Manchester United. Setan Merah baru mengoleksi satu kemenangan dalam tujuh pertandingan Premier League musim ini, sebuah catatan yang jauh dari harapan setelah mereka mengakhiri musim 2025/2026 di posisi ketiga.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim terlibat dalam sejumlah duel fisik, sementara Bruno Fernandes dan Gabriel Gudmundsson menerima kartu kuning pada babak pertama.

Manchester United membuka keunggulan pada menit ke-35. Bryan Mbeumo menyelesaikan umpan silang Youri Tielemans untuk membawa tim tamu unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol kedua Mbeumo dalam dua pertandingan Premier League secara beruntun.

Keunggulan itu bertahan hingga turun minum. Namun, Leeds meningkatkan intensitas serangan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-51.

Gol bermula dari situasi sepak pojok. Tarik Muharemovic meneruskan bola dengan sundulan ke arah Calvert-Lewin. Penyerang timnas Inggris tersebut mengontrol bola menggunakan dada sebelum melepaskan tembakan yang tidak mampu dihentikan Senne Lammens.

Kedua tim terus berusaha mencari gol kemenangan, tetapi tidak ada tambahan gol hingga pertandingan berakhir. Manchester United pun harus puas membawa pulang satu poin dari Elland Road.

Carrick Tetap Melihat Sisi Positif Meski gagal meraih kemenangan, Carrick menilai Manchester United menunjukkan sejumlah perkembangan. Dia mengakui timnya belum tampil pada level terbaik, tetapi menilai ada hal positif yang bisa menjadi modal untuk pertandingan berikutnya.

“Jika berbicara tentang kualitas tertinggi, mungkin penampilan kami belum mencapai level terbaik yang sebenarnya mampu kami tunjukkan. Dengan hasil-hasil yang kami raih, permainan kami memang belum mengalir dengan baik, tetapi ada cukup banyak hal positif yang bisa diambil,” ujar Carrick, dikutip dari Reuters.