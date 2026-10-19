Paul Scholes Gelandang Terhebat, Paolo Maldini Sangat Merepotkan Zinedine Zidane

Legenda sepak bola Zinedine Zidane. (ig @zidane)
JawaPos.com - Zinedine Zidane pernah memberikan pujian besar kepada legenda Manchester United Paul Scholes. Mantan bintang Real Madrid dan Juventus itu menyebut Scholes sebagai gelandang terhebat di generasinya.
Zinedine Zidane yang kini berusia 54 tahun kerap dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa.
Dia menikmati karier gemilang selama 17 tahun bersama sejumlah klub besar, termasuk Cannes, Bordeaux, Juventus, dan Real Madrid.
Baca Juga:Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
Setelah pensiun sebagai pemain, Zidane melanjutkan kesuksesannya di dunia kepelatihan.
Dia membawa Real Madrid meraih tiga gelar Liga Champions sebelum kemudian mengambil alih posisi pelatih timnas Prancis, menggantikan Didier Deschamps.
Meski memiliki reputasi sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, Zidane pernah mengakui bahwa Paul Scholes merupakan lawan yang sangat sulit dihadapinya.
Melansir Give Me Sport, dalam sebuah wawancara yang dilaporkan The Guardian, Zidane menyebut gelandang Manchester United tersebut sebagai pemain yang komplet dan tak tertandingi pada masanya.
“Lawan terberat saya? Scholes dari Manchester. Dia adalah gelandang yang komplet. Scholes tidak diragukan lagi adalah gelandang terhebat di generasinya,” ujar Zidane.
Zidane juga pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Scholes dalam menguasai permainan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022