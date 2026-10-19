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Antonius Oskarianto Adur
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.41 WIB

Harry Maguire Kecewa Manchester United Kebobolan dari Situasi Bola Mati

Harry Maguire saat laga imbang Manchester United lawan Leeds United. (Dok. Manchester United) - Image

Harry Maguire saat laga imbang Manchester United lawan Leeds United. (Dok. Manchester United)

JawaPos.com-Harry Maguire kecewa Manchester United harus kebobolan dari situasi bola mati saat imbang melawan Leeds United di pekan tujuh Liga Inggris.

Laga yang berakhir dengan skor imbang 1-1 tersebut dimainkan di Elland Road, Minggu (18/10).

Melawan Leeds United di kandang sendiri menjadi laga sulit bagi Manchester United.

Harry Maguire merasa timnya seharusnya bisa bermain lebih baik dalam penguasaan bola.

"Anda tidak bisa mempertanyakan kekompakan, semangat, dan perjuangan mereka. Ini adalah tempat yang sulit untuk didatangi. Leeds sedang dalam performa terbaik di liga," ujar Harry Maguire.

"Kita bisa lebih baik. Kita harus menunjukkan kualitas yang lebih baik dalam penguasaan bola," kata Harry Maguire kepada Sky Sports yang dikutip laman resmi Manchester United, Senin (19/10).

Bek 33 tahun tersebut juga menyoroti kelemahan timnya saat situasi bola mati yang membuat Dominic Calvert-Lewin mencetak gol penyama kedudukan menit ke-51.

Padahal, lini belakang Manchester United sudah bermain baik yang membuat Leeds United tidak memiliki banyak peluang.

"Saat bermain di tempat seperti ini, Anda tidak boleh kalah dalam situasi bola mati, dan kami kebobolan satu gol dari bola mati yang membuat mereka kembali ke permainan," tutur Harry Maguire.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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