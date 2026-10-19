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Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 14.07 WIB

Dijuluki Iron Man oleh Igor Tolic, Eliano Reijnders Jadi Andalan Persib

Eliano Reijnders menjadi salah satu pemain andalan Persib Bandung musim ini. Konsistensinya tampil di tengah jadwal padat membuat Igor Tolic menjulukinya Iron Man. (Dok. Eliano Reijnders) - Image

Eliano Reijnders menjadi salah satu pemain andalan Persib Bandung musim ini. Konsistensinya tampil di tengah jadwal padat membuat Igor Tolic menjulukinya Iron Man. (Dok. Eliano Reijnders)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali mendapat kontribusi penting dari Eliano Reijnders. Pemain serbabisa tersebut menunjukkan konsistensinya saat membantu Maung Bandung menang 1-0 atas Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10/2026).

Penampilan Reijnders sepanjang musim ini mendapat perhatian dari pelatih Persib, Igor Tolic. Pelatih asal Kroasia itu bahkan menjuluki pemainnya sebagai Iron Man karena mampu terus tampil dan memberikan kontribusi di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Reijnders kerap dipercaya mengisi berbagai posisi di lapangan. Kemampuan bermain di sejumlah peran membuatnya menjadi salah satu pilihan penting bagi Tolic untuk menjaga keseimbangan permainan tim.

Dari delapan pertandingan yang telah dijalani Persib di berbagai kompetisi, yakni Super League, AFC Champions League Two, dan ASEAN Club Championship Shopee Cup, Reijnders hanya sekali absen. Ia tampil penuh dalam tujuh pertandingan lainnya.

Catatan tersebut memperlihatkan pentingnya peran Reijnders dalam perjalanan Persib musim ini. Selain konsisten mendapatkan menit bermain, pemain berusia 26 tahun itu juga mampu menjaga kebugarannya di tengah jadwal yang padat.

Menanggapi julukan Iron Man dari sang pelatih, Reijnders mengaku senang atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun, ia memilih untuk tidak larut dalam pujian dan langsung memusatkan perhatian pada pertandingan berikutnya.

"Saya merasa senang. Sekarang saya bersiap untuk pertandingan selanjutnya," ujar Reijnders dalam konferensi pers seusai laga melawan Persik Kediri, dikutip dari Persib.

Bagi Reijnders, kepercayaan pelatih menjadi salah satu hal yang membuatnya semakin bersemangat untuk membantu tim. Ia juga merasa kondisi fisiknya masih cukup baik untuk menjalani pertandingan berikutnya.

Pemain yang memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi itu bersyukur karena masih bisa menjaga kebugaran di tengah padatnya agenda Persib. Kondisi tersebut menjadi modal penting agar dirinya bisa terus bersaing dan memberikan kontribusi maksimal.

"Saya senang karena pelatih percaya kepada saya. Di setiap pertandingan, saya juga merasa senang dan, seperti yang saya bilang, kondisi saya fit untuk bermain," katanya.

Editor: Hendra
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Sumber: PERSIB, iLeague
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