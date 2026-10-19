Persib Menang atas Persik, Igor Tolic Puji Mentalitas Pantang Menyerah

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan apresiasi kepada para pemainnya setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Menurut Tolic, hasil tersebut tidak lepas dari karakter kuat, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain sepanjang pertandingan.

Laga yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10/2026), berjalan ketat. Persib harus bekerja keras membongkar pertahanan Persik sebelum akhirnya memastikan kemenangan melalui gol Julio Cesar pada menit ke-79.

"Mereka membuat kami bekerja keras untuk mendapatkan bola. Mereka tim yang bagus dengan struktur permainan yang baik. Pada babak pertama, kami belum bisa mengeksploitasi kelemahan mereka, tetapi kami berhasil melakukannya pada babak kedua," ujar Tolic, dikutip dari laman resmi Persib.

Tolic mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Di tengah jadwal kompetisi yang padat, para pemain dinilai tetap mampu menjaga komitmen dan memberikan usaha terbaik demi meraih hasil positif.

Bagi pelatih asal Kroasia tersebut, mentalitas seperti itu menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ia menilai para pemain terus berjuang hingga pertandingan berakhir.

Kebersamaan di dalam tim juga menjadi salah satu aspek yang mendapat apresiasi dari Tolic. Menurut dia, sikap dan pendekatan pemain dalam menghadapi pertandingan sama pentingnya dengan hasil akhir.

Selain memuji skuadnya, Tolic turut mengapresiasi dukungan Bobotoh yang hadir di Stadion Si Jalak Harupat. Semangat dari para pendukung dinilai menjadi dorongan tambahan bagi pemain untuk terus berjuang mengamankan tiga poin.

Julio Cesar Jadi Penentu Kemenangan Persib Meski berhasil menang, Tolic tidak menutup mata terhadap kesulitan yang dihadapi timnya. Ia menilai Persik Kediri memiliki organisasi permainan yang baik dan mampu memberikan tekanan kepada Persib.