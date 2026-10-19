Persib Menang atas Persik, Igor Tolic Puji Mentalitas Pantang Menyerah

Igor Tolic mengapresiasi kerja keras dan semangat pantang menyerah para pemain Persib Bandung setelah mengalahkan Persik Kediri 1-0. Dukungan Bobotoh juga mendapat pujian dari sang pelatih. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan apresiasi kepada para pemainnya setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/2027.
Menurut Tolic, hasil tersebut tidak lepas dari karakter kuat, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain sepanjang pertandingan.
Laga yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10/2026), berjalan ketat. Persib harus bekerja keras membongkar pertahanan Persik sebelum akhirnya memastikan kemenangan melalui gol Julio Cesar pada menit ke-79.
"Mereka membuat kami bekerja keras untuk mendapatkan bola. Mereka tim yang bagus dengan struktur permainan yang baik. Pada babak pertama, kami belum bisa mengeksploitasi kelemahan mereka, tetapi kami berhasil melakukannya pada babak kedua," ujar Tolic, dikutip dari laman resmi Persib.
Tolic mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Di tengah jadwal kompetisi yang padat, para pemain dinilai tetap mampu menjaga komitmen dan memberikan usaha terbaik demi meraih hasil positif.
Bagi pelatih asal Kroasia tersebut, mentalitas seperti itu menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ia menilai para pemain terus berjuang hingga pertandingan berakhir.
Kebersamaan di dalam tim juga menjadi salah satu aspek yang mendapat apresiasi dari Tolic. Menurut dia, sikap dan pendekatan pemain dalam menghadapi pertandingan sama pentingnya dengan hasil akhir.
Selain memuji skuadnya, Tolic turut mengapresiasi dukungan Bobotoh yang hadir di Stadion Si Jalak Harupat. Semangat dari para pendukung dinilai menjadi dorongan tambahan bagi pemain untuk terus berjuang mengamankan tiga poin.
Baca Juga:Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Meski berhasil menang, Tolic tidak menutup mata terhadap kesulitan yang dihadapi timnya. Ia menilai Persik Kediri memiliki organisasi permainan yang baik dan mampu memberikan tekanan kepada Persib.
Pada babak pertama, Maung Bandung belum maksimal dalam memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Persib pun harus mencari cara untuk meningkatkan efektivitas serangan setelah turun minum.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022