Marcos Reina Ungkap Penyebab Kekalahan Persik dari Persib

JawaPos.com - Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengakui timnya lengah sehingga menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027.
Namun, ia sangat bangga dengan kinerja anak asuhnya karena mampu merepotkan juara bertahan.
Persik menelan kekalahan tipis 0-1 saat bertandang ke markas Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10). Gawang mereka dijebol melalui tandukan Julio Cesar pada menit ke-78 dari skema sepak pojok.
Marcos Reina mengakui Julio Cesar luput dari pengawalan anak asuhnya. Alhasil, pemain asal Brasil itu berdiri cukup bebas dan mampu melakukan sundulan keras yang tak mampu dibendung kiper Persik, Husna Al Malik.
"Dia lolos dari pengamatan kami. Julio Cesar punya kualitas dan selamat untuk dia dan Persib Bandung. Ini sebuah pertandingan sulit. Karena kami melawan tim hebat dengan kualitas pemain terbaik," kata Marcos Reina, dikutip dari laman I.League, Senin (19/10).
Meski kalah, Marcos Reina tetap bangga meski menelan kekalahan dari Persib. Pasalnya, anak asuhnya tampil luar biasa sepanjang pertandingan dan kerap merepotkan pertahanan tuan rumah.
“Saya sangat bangga dengan para pemain dan tim Persik Kediri. Karena mereka bermain luar biasa di Bandung. Kami tetap bangga, meski kalah. Saya akui tidak mudah untuk melawan tim sekelas Persib Bandung dengan cara yang kita lakukan," ujar Marcos Reina.
"Saya katakan ini pertandingan berat bagi para pemain. Tapi mereka menunjukkan mental dan spirit pantang menyerah melawan tim juara. Saya senang pemain terus menekan ketika ketinggalan gol," lanjutnya.
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Jawa Pos
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