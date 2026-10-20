Dukungan Suporter Jadi Kunci PSM Makassar saat Menjamu Persebaya Surabaya

Suporter PSM Makassar harus all out mendukung PSM saat menjamu Persebaya Surabaya. (Istimewa)
JawaPos.com - PSM Makassar berharap mendapat dukungan penuh dari suporter saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan keenam BRI Super League 2026/27. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10) sore.
Dukungan dari tribun dinilai penting bagi Juku Eja untuk menjaga momentum positif setelah berhasil mengakhiri tren negatif. Kehadiran suporter di stadion diharapkan bisa menambah motivasi pemain, terutama ketika pertandingan berjalan sulit.
Pemain PSM Makassar, Stefan Jevtoski, menegaskan bahwa dukungan suporter menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan tim untuk menghadapi pertandingan. Menurutnya, para pemain memerlukan dorongan langsung dari tribun agar bisa tampil maksimal sepanjang laga.
Jevtoski juga berharap pertandingan melawan Persebaya dapat berlangsung dengan atmosfer stadion yang meriah. Ia ingin suporter memenuhi stadion dan memberikan dukungan kepada tim kebanggaan mereka.
"Saya kira suporter juga harus mengerti bahwa kami akan selalu membutuhkan mereka saat di situasi sulit, kami akan membutuhkan mereka. Kami berharap pertandingan lawan Persebaya Surabaya di kandang kami, stadion dipenuhi suporter," ujar Jevtoski.
Harapan tersebut muncul setelah PSM Makassar mulai menemukan kembali kepercayaan diri. Sebelum meraih kemenangan pada pekan kelima, tim asuhan Juku Eja sempat melewati empat pertandingan tanpa kemenangan.
Kebangkitan itu terjadi ketika PSM mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (9/10).
Hasil tersebut menjadi modal penting bagi PSM untuk menatap pertandingan berikutnya, termasuk menghadapi Persebaya yang dikenal sebagai salah satu tim dengan dukungan suporter besar.
Selain berusaha menjaga konsistensi permainan, PSM juga ingin memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk meraih hasil maksimal. Namun, dukungan penonton di stadion masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim berjuluk Juku Eja tersebut.
Pasalnya, dua pertandingan kandang PSM sebelumnya di BRI Super League 2026/27 berlangsung tanpa kehadiran suporter.
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