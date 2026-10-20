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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.33 WIB

Miguel Pereira Sudah Buka Rekening Gol! Winger Portugal Yakin Persebaya Surabaya Makin Kuat

Miguel Pereira cetak dua gol saat Persebaya Surabaya bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10). Winger asal Portugal itu optimistis permainan Green Force akan terus berkembang. (Persebaya)&nbsp; - Image

Miguel Pereira cetak dua gol saat Persebaya Surabaya bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10). Winger asal Portugal itu optimistis permainan Green Force akan terus berkembang. (Persebaya)&nbsp;

JawaPos.com - Miguel Pereira mencetak dua gol untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10), pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Namun, brace winger asal Portugal tersebut belum cukup membawa Green Force meraih kemenangan setelah pertandingan berakhir imbang 2-2.

Dua gol tersebut menjadi momen istimewa bagi Miguel Pereira karena merupakan gol pertamanya di Stadion GBT sejak bergabung dengan Persebaya Surabaya.

Meski bahagia bisa memberikan kontribusi besar, pemain berusia 27 tahun itu mengaku kecewa karena timnya gagal mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Miguel Pereira menjadi salah satu pemain paling menonjol sepanjang pertandingan dengan tampil penuh selama 90 menit.

Selain mencetak dua gol, dia mencatatkan dua dribel sukses, dua tembakan, dan dua peluang yang diciptakan untuk membantu serangan Green Force.

Penampilan tersebut memperlihatkan kemampuan Miguel Pereira menjadi pembeda ketika Persebaya Surabaya menghadapi tekanan dari PSS Sleman.

Terlebih, kedua golnya tercipta dalam situasi ketika tim asuhan Bernardo Tavares membutuhkan respons untuk mengejar ketertinggalan.

Miguel Pereira Cetak Dua Gol, Mengapa Persebaya Surabaya Gagal Menang?

Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman meskipun Miguel Pereira berhasil mencetak brace di Stadion GBT.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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