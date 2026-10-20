Perbaiki Performa saat Hadapi PSM Makassar! Ernando Ari Janjikan Evaluasi Persebaya Surabaya

Penjaga gawang Persebaya Surabaya Ernando Ari menjanjikan evaluasi jelang laga tandang menghadapi PSM Makassar. Green Force bermain imbang 2-2 lawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10). (Persebaya)
JawaPos.com - Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari menjanjikan evaluasi menyeluruh setelah Green Force gagal mengalahkan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027.
Hasil imbang 2-2 di Stadion GBT, Minggu (18/10) malam, membuat Persebaya Surabaya kehilangan kesempatan meraih tiga poin sekaligus menyisakan pekerjaan rumah menjelang lawatan ke markas PSM Makassar.
Meski masih mempertahankan rekor tidak terkalahkan dalam lima pertandingan, hasil tersebut belum memuaskan para pemain Persebaya Surabaya.
Baca Juga:Miguel Pereira Sudah Buka Rekening Gol! Winger Portugal Yakin Persebaya Surabaya Makin Kuat
Apalagi, Green Force harus dua kali mengejar ketertinggalan sebelum memastikan satu poin melalui gol dramatis Miguel Pereira pada masa tambahan waktu.
Ernando Ari mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah Persebaya Surabaya gagal mempersembahkan kemenangan kepada Bonek dan Bonita yang memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo.
Menurut penjaga gawang asal Semarang tersebut, seluruh pemain sebenarnya memiliki tekad besar untuk mengamankan tiga poin dalam pertandingan kandang itu.
Namun, jalannya pertandingan tidak sepenuhnya sesuai harapan karena Persebaya Surabaya harus dua kali tertinggal dari PSS Sleman.
Situasi tersebut memaksa para pemain bekerja ekstra keras untuk menghindari kekalahan di hadapan pendukung sendiri.
Dia menilai perjuangan rekan-rekannya seharusnya bisa menghasilkan kemenangan, terutama dengan dukungan luar biasa dari tribun stadion.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022