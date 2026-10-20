Perbaiki Performa saat Hadapi PSM Makassar! Ernando Ari Janjikan Evaluasi Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari menjanjikan evaluasi menyeluruh setelah Green Force gagal mengalahkan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Hasil imbang 2-2 di Stadion GBT, Minggu (18/10) malam, membuat Persebaya Surabaya kehilangan kesempatan meraih tiga poin sekaligus menyisakan pekerjaan rumah menjelang lawatan ke markas PSM Makassar.

Meski masih mempertahankan rekor tidak terkalahkan dalam lima pertandingan, hasil tersebut belum memuaskan para pemain Persebaya Surabaya.

Apalagi, Green Force harus dua kali mengejar ketertinggalan sebelum memastikan satu poin melalui gol dramatis Miguel Pereira pada masa tambahan waktu.

Ernando Ari Akui Kekecewaan Persebaya Surabaya setelah Ditahan PSS Sleman Ernando Ari mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah Persebaya Surabaya gagal mempersembahkan kemenangan kepada Bonek dan Bonita yang memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo.

Menurut penjaga gawang asal Semarang tersebut, seluruh pemain sebenarnya memiliki tekad besar untuk mengamankan tiga poin dalam pertandingan kandang itu.

Namun, jalannya pertandingan tidak sepenuhnya sesuai harapan karena Persebaya Surabaya harus dua kali tertinggal dari PSS Sleman.

Situasi tersebut memaksa para pemain bekerja ekstra keras untuk menghindari kekalahan di hadapan pendukung sendiri.