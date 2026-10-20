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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.25 WIB

Prediksi Madura United vs Persib Bandung: Ujian Berat di Pamelingan

Kapten Madura United Lulinha bertekad menjaga rekor tak terkalahkan Laskar Sape Kerrab di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan saat menjamu Persib Bandung pada Kamis (22/10). (Madura United)&nbsp; - Image

Kapten Madura United Lulinha bertekad menjaga rekor tak terkalahkan Laskar Sape Kerrab di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan saat menjamu Persib Bandung pada Kamis (22/10). (Madura United)&nbsp;

JawaPos.com - Madura United bertekad mempertahankan rekor tak terkalahkan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, ketika menjamu Persib Bandung pada Kamis (22/10) malam dalam lanjutan pekan keenam Super League 2026/2027.

Laskar Sape Kerrab membawa modal dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan kandang, sekaligus menghadapi tantangan memutus catatan buruk melawan Maung Bandung.

Pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi Madura United untuk menjaga marwah Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai benteng pertahanan mereka.

Apalagi, Persib Bandung bukan lawan yang mudah ditaklukkan berdasarkan catatan pertemuan kedua kesebelasan dalam beberapa musim terakhir.

Kapten Madura United Luis Marselo Morais dos Reis atau Lulinha menegaskan, pentingnya mempertahankan mentalitas positif ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pemain asal Brasil tersebut tidak ingin perjalanan impresif timnya di kandang terhenti ketika menghadapi salah satu rival berat dalam kompetisi.

Tiga Laga Tanpa Kekalahan, Seberapa Tangguh Madura United di Pamelingan?

Madura United belum tersentuh kekalahan dalam tiga pertandingan kandang pertama Super League 2026/2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

Catatan tersebut diperoleh melalui dua kemenangan dan satu hasil imbang yang memperlihatkan kemampuan Laskar Sape Kerrab mengamankan poin di Pamekasan.

Kemenangan pertama diraih ketika Madura United menundukkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 di hadapan pendukung sendiri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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