Prediksi Madura United vs Persib Bandung: Ujian Berat di Pamelingan

JawaPos.com - Madura United bertekad mempertahankan rekor tak terkalahkan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, ketika menjamu Persib Bandung pada Kamis (22/10) malam dalam lanjutan pekan keenam Super League 2026/2027.

Laskar Sape Kerrab membawa modal dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan kandang, sekaligus menghadapi tantangan memutus catatan buruk melawan Maung Bandung.

Pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi Madura United untuk menjaga marwah Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai benteng pertahanan mereka.

Apalagi, Persib Bandung bukan lawan yang mudah ditaklukkan berdasarkan catatan pertemuan kedua kesebelasan dalam beberapa musim terakhir.

Kapten Madura United Luis Marselo Morais dos Reis atau Lulinha menegaskan, pentingnya mempertahankan mentalitas positif ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pemain asal Brasil tersebut tidak ingin perjalanan impresif timnya di kandang terhenti ketika menghadapi salah satu rival berat dalam kompetisi.

Tiga Laga Tanpa Kekalahan, Seberapa Tangguh Madura United di Pamelingan? Madura United belum tersentuh kekalahan dalam tiga pertandingan kandang pertama Super League 2026/2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

Catatan tersebut diperoleh melalui dua kemenangan dan satu hasil imbang yang memperlihatkan kemampuan Laskar Sape Kerrab mengamankan poin di Pamekasan.