Persib Bandung vs Persik Kediri Imbang di Babak Pertama, Gol Dianulir VAR

JawaPos.com - Persib Bandung dan Persik Kediri bermain imbang tanpa gol pada babak pertama pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027. Laga tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10) malam WIB.

Persib berusaha mengambil kendali permainan sejak awal. Pelatih Igor Tolic mengandalkan Mariano Peralta dan Uilliam Barros untuk membongkar pertahanan Macan Putih.

Namun, Persik tampil lebih terorganisasi pada 15 menit pertama. Tim berjuluk Macan Putih itu beberapa kali mengancam melalui Bayu Otto dan kawan-kawan, tetapi belum mampu menaklukkan Fitrah Maulana yang mengawal gawang Persib.

Maung Bandung mendapat peluang emas pada menit ke-19 melalui Luciano Guaycochea. Sayangnya, tembakan first-time dari luar kotak penalti yang dilepaskannya masih melebar tipis dari gawang Persik yang dijaga Husna Al Malik.

Persik merespons ancaman tersebut melalui Ernesto Gomes pada menit ke-32. Pemain asal Spanyol itu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, tetapi Fitrah Maulana sigap mengamankan bola.

Persib kembali mengancam tiga menit berselang melalui Sandy Walsh. Menerima umpan mendatar dari Eliano Reijnders, Walsh mendapat kesempatan untuk mencetak gol. Namun, penyelesaiannya gagal mengarah ke gawang.

Persik sempat memecah kebuntuan lima menit sebelum babak pertama berakhir melalui Park Jun-heong. Bek tersebut berhasil menyundul bola ke gawang Persib, tetapi golnya dianulir setelah Video Assistant Referee (VAR) memastikan ia berada dalam posisi offside.

Setelah itu, pertandingan kembali berlangsung sengit. Kedua tim saling melancarkan serangan pada sisa waktu babak pertama, tetapi tidak ada gol tambahan yang tercipta.

Persib Bandung dan Persik Kediri pun menutup babak pertama dengan skor 0-0.