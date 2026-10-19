Persib Kalahkan Persik 1-0, Julio Cesar Cetak Gol pada Sentuhan Pertama

JawaPos.com – Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 atas Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/2027. Gol Julio Cesar pada menit ke-78 menjadi penentu kemenangan Maung Bandung dalam pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10/2026).

Bek asal Brasil itu langsung mencatatkan namanya di papan skor setelah masuk sebagai pemain pengganti. Sundulannya memanfaatkan situasi sepak pojok gagal diantisipasi kiper Persik, Husna Al Malik.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib untuk bersaing di papan atas klasemen. Berdasarkan data dalam materi pertandingan, tim asuhan Igor Tolic tersebut menempati peringkat kelima dengan koleksi 10 poin dari lima laga, hasil tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Persib mengawali pertandingan dengan menurunkan Fitrah Maulana di bawah mistar gawang. Lini belakang diisi Eliano Reijnders, Sandy Walsh, Danijel Loncar, dan Patricio Matricardi.

Sementara itu, Luciano Guaycochea, Adam Alis, dan Marc Klok mengisi sektor tengah untuk mendukung trio penyerang Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Uilliam Barros Pereira.

Kedua tim bermain ketat pada babak pertama. Persib berusaha membangun serangan, tetapi belum mampu memecah kebuntuan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persib langsung mengancam melalui tembakan Luka Menalo pada menit ke-47. Namun, Husna Al Malik berhasil mengamankan bola.

Persik kemudian memberikan perlawanan. Park Jun-heong mendapatkan peluang pada menit ke-51, tetapi tembakannya belum mengarah ke gawang. Tak lama berselang, ia kembali mengancam lewat tendangan dari luar kotak penalti yang membentur tiang gawang Persib.

Melihat timnya kesulitan mencetak gol, Igor Tolic melakukan tiga pergantian pemain sekaligus pada menit ke-57. Thom Haye, Balsa Sekulic, dan Berguinho masuk menggantikan Luciano Guaycochea, Mariano Peralta, serta Luka Menalo.