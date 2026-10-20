Prediksi Dewa United vs Persijap Jepara: Laskar Kalinyamat Hadapi Ujian Berat

Pemain Dewa United Egy Maulana Vikri (kiri) akhiri paceklik gol 29 laga. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United lebih diunggulkan saat menjamu Persijap Jepara dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027.
Bermodal catatan pertemuan yang positif dan performa lebih stabil, Banten Warriors berpeluang mengamankan tiga poin saat kedua tim bertanding pada Selasa (20/10) di Banten Internasional Stadium, Serang Kick Off 19.00 WIB.
Di sisi lain, Persijap datang dengan pekerjaan rumah yang cukup besar.
Laskar Kalinyamat masih berusaha menemukan konsistensi setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil kurang memuaskan pada awal musim ini.
Dewa United memiliki modal kuat untuk menghadapi laga tersebut.
Dalam dua pertemuan terakhir pada musim sebelumnya, mereka selalu berhasil mengalahkan Persijap tanpa kebobolan.
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Pada pertandingan 12 Januari 2026, Dewa United menang telak 3-0 saat bertandang ke markas Persijap.
Hasil positif kembali diraih ketika kedua tim bertemu pada 29 April 2026, dengan Dewa United menang tipis 1-0.
Catatan ini tentu menjadi modal tambahan bagi tuan rumah untuk menghadapi Persijap yang sedang berusaha memperbaiki performa.
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