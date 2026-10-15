Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.45 WIB

Tak Bertanding Akhir Pekan Ini, Dewa United Manfaatkan Jeda untuk Persiapan Lawan Persijap

Pemain Dewa United Egy Maulana Vikri (kiri) akhiri paceklik gol 29 laga. (Istimewa) - Image

Pemain Dewa United Egy Maulana Vikri (kiri) akhiri paceklik gol 29 laga. (Istimewa)

JawaPos.com - Dewa United Banten FC dipastikan tidak bertanding pada lanjutan BRI Super League 2026/27 akhir pekan ini, 16–18 Oktober 2026.

Saat mayoritas tim bersiap menjalani pertandingan pekan kelima, Banten Warriors justru memiliki waktu istirahat lebih panjang setelah menyelesaikan laga mereka lebih awal.

Dewa United sudah memainkan pertandingan pekan kelima pada 16 September 2026 saat bertandang ke markas Borneo FC Samarinda.

Perubahan jadwal tersebut dilakukan untuk mendukung persiapan Borneo FC yang harus membagi konsentrasi dengan kompetisi AFC Challenge League (ACGL) 2026/27.

Dalam pertandingan tersebut, Dewa United tampil meyakinkan dan berhasil membawa pulang tiga poin dari Samarinda.

Mereka mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-1 melalui dua gol Denílson dan satu gol Johnathan.

Kemenangan itu menjadi modal penting bagi tim asuhan Osmar Loss dalam persaingan di papan atas klasemen sementara.

Setelah menyelesaikan lima pertandingan, Dewa United mengoleksi 11 poin dan menempati peringkat kedua.

Posisi tersebut membuat Dewa United memiliki peluang untuk terus bersaing di jalur perebutan papan atas.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Bali United vs Persijap Jepara: Serdadu Tridatu Bidik Kemenangan Ketiga di Kandang - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Bali United vs Persijap Jepara: Serdadu Tridatu Bidik Kemenangan Ketiga di Kandang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.40 WIB

Eliano Reijnders Sambut Kemenangan Persib Bandung di Jepara, Bobotoh Bikin Serasa Main di Kandang - Image
Sepak Bola Indonesia

Eliano Reijnders Sambut Kemenangan Persib Bandung di Jepara, Bobotoh Bikin Serasa Main di Kandang

Rabu, 23 September 2026 | 14.29 WIB

Belum Raih Poin, Nasib Tiga Pelatih Super League di Ujung Tanduk - Image
Sepak Bola Indonesia

Belum Raih Poin, Nasib Tiga Pelatih Super League di Ujung Tanduk

Senin, 21 September 2026 | 18.13 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore