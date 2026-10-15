Tak Bertanding Akhir Pekan Ini, Dewa United Manfaatkan Jeda untuk Persiapan Lawan Persijap

Pemain Dewa United Egy Maulana Vikri (kiri) akhiri paceklik gol 29 laga. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC dipastikan tidak bertanding pada lanjutan BRI Super League 2026/27 akhir pekan ini, 16–18 Oktober 2026.
Saat mayoritas tim bersiap menjalani pertandingan pekan kelima, Banten Warriors justru memiliki waktu istirahat lebih panjang setelah menyelesaikan laga mereka lebih awal.
Dewa United sudah memainkan pertandingan pekan kelima pada 16 September 2026 saat bertandang ke markas Borneo FC Samarinda.
Perubahan jadwal tersebut dilakukan untuk mendukung persiapan Borneo FC yang harus membagi konsentrasi dengan kompetisi AFC Challenge League (ACGL) 2026/27.
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Dalam pertandingan tersebut, Dewa United tampil meyakinkan dan berhasil membawa pulang tiga poin dari Samarinda.
Mereka mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-1 melalui dua gol Denílson dan satu gol Johnathan.
Kemenangan itu menjadi modal penting bagi tim asuhan Osmar Loss dalam persaingan di papan atas klasemen sementara.
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Setelah menyelesaikan lima pertandingan, Dewa United mengoleksi 11 poin dan menempati peringkat kedua.
Posisi tersebut membuat Dewa United memiliki peluang untuk terus bersaing di jalur perebutan papan atas.
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